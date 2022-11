Alice Schwarzer: "Von feministischer Außenpolitik kann heute weniger denn je die Rede sein"

Plus Alice Schwarzer gilt als Ikone der deutschen Frauenbewegung. Von vielen wird sie verehrt, von ebenso vielen gehasst. Kurz vor ihrem 80. Geburtstag spricht sie über ihre Familie, ihre Enttäuschungen und warum sie die aktuelle Debatte über Transsexualität kritisch sieht.

Frau Schwarzer, ein Buch mit dem Titel "Mein Leben" hört sich immer ein wenig nach Abschied an, zumal dann, wenn es kurz vor dem 80. Geburtstag erscheint. Planen Sie einen Rückzug aus der Öffentlichkeit?