Kamala Harris privat: Was ist über ihre Familie bekannt?

In kaum einem Land ist das Private auch so politisch wie in den USA. Teils geht es bei der Präsidentschaftswahl mehr um die Personen selbst als um ihre Parteien. So werden auch die Familien der Kandidaten und Kandidatinnen Teil der Inszenierung. Präsidentschaftskandidat Donald Trump trat beim Nominierungsparteitag der Republikaner mit seiner Familie auf die Bühne, seine Enkelin Kai hielt eine Rede. Wird es bei seiner Konkurrentin Kamala Harris ähnlich aussehen, wenn sie beim Parteitag der Demokraten in Chicago vom 19. bis 22. August offiziell zur Kandidatin gekürt wird?

Kamala Harris Ehemann Dough Emhoff warn bereits verheiratet

Teil ihrer Inszenierung ist ihr Ehemann Doug Emhoff. Er könnte der erste First Gentleman in der Geschichte der USA werden. Der heute 59-Jährige wuchs in New York City auf und zog 1969 mit seiner Familien ins benachbarte New Jersey und später nach Kalifornien. Seinen High-School-Abschluss erwarb Emhoff in Agoura Hills, dann studierte er an der California State University und der University of Southern California. Danach arbeitete er als Rechtsanwalt und spezialisierte sich auf das Recht in der Unterhaltungsindustrie. 2000 eröffnete er seine eigene Kanzlei, die er 2006 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner die Kanzlei an die Unternehmensberatung Venable LLP verkaufte, wo er dann Geschäftsführer für die Region wurde.

Harris ist Emhoffs zweite Ehefrau. Zuvor war er 16 Jahre lang mit der Produzentin Kerstin Emhoff verheiratet. 2008 ließen sich die beiden scheiden. Anfang August wurden Details über eine Affäre von Doug Emhoff während seiner ersten Ehe bekannt. In einer Erklärung bestätigte er die Gerüchte gegenüber CNN. Laut Daily Mail soll Emhoff ein Verhältnis mit einer Lehrerin seiner damals noch jungen Tochter gehabt haben. Die Frau sei schwanger geworden und habe das Kind laut einem engen Freund „nicht behalten“.

Kamala Harris hat keine leiblichen Kinder

Doug und Kerstin Emhoff haben zwei gemeinsame Kinder. Sie sollen Harris „Momala“ – eine Mischung aus Mom und Kamala – nennen. Die 25-jährige Ella Emhoff wohnt in New York. Sie arbeitet als Designerin und Model und fällt durch ihren unkonventionellen, natürlichen Stil auf. Sie hat mehrere auffällige Tattoos, trägt kaum Make-up und rasiert ihre Achselhaare nicht. Ihr Partner ist der GQ-Redakteur Sam Hine.

Ella Emhoff ist die Steiftochter von Kamala Harris.

Ihr Bruder Cole zeigt sich kaum in der Öffentlichkeit. Der 29-Jährige arbeitet als Assistent der Geschäftsführung bei Plan B Entertainment, einer amerikanischen Produktionsfirma, die von Brad Pitt, Jennifer Aniston, Brad Grey und Kristen Hahn gegründet wurde. Im vergangenen Jahr heiratete Cole seine Verlobte Greenley Littlejohn.

Cole Emhoff (l) und Ella Emhoff, die Stiefkinder der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris, kamen zur Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden im US-Kapitol.

Kamala Harris sei auch ohne leibliche Kinder eine Mutter

Trumps Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance hatte in einem Interview im Jahr 2021 führende demokratische Politikerinnen – darunter auch Harris – als „kinderlose Katzenfrauen“ bezeichnet, die unzufrieden mit ihrem Leben seien. Der Clip von damals tauchte nach seinem Aufstieg zu Trumps Vize wieder auf und verbreitete sich rasant. Und es war nicht seine einzige Äußerung dieser Art. Seine Position, dass Kinderlose in einer Demokratie weniger zu sagen haben sollten, hat er in verschiedenen Varianten von sich gegeben, was bei vielen Amerikanern nicht gut ankommt.

Emma Emhoff kommentierte Vances Aussagen auf Instagram: „Wie kann man ‚kinderlos’ sein, wenn man so niedliche Kinder hat wie Cole und mich?“ Sie sei von drei Eltern erzogen worden, ihrem Vater, ihrer Mutter Kerstin und „Momala“. Harris hat keine leiblichen Kinder. Trotzdem sei sie eine Mutter, so Doug Emhoffs Kinder.