Das Update zum Ukraine-Krieg vom 13. Februar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Ukraine sei ein gespaltenes Land. Das hieß es oft, bevor Russland das Nachbarland überfiel. Ein Symbol für die angebliche Spaltung: die Zweisprachigkeit. Während die häufigste Muttersprache im Westen des Landes Ukrainisch ist, dominiert im Osten das Russische.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auch Putin glaubte das Klischee der gespaltenen Ukraine. Bevor er den Angriff befahl, wetterte er, die Ukraine habe "keine gefestigte Tradition einer eigenen Staatlichkeit". Doch das Land leistet seitdem Widerstand, erbittert, Ost und West gemeinsam. Tatsächlich hat Russlands Angriff die Menschen zusammengeschweißt, der Krieg die Nation geeint, schreibt Ulrich Krökel in seiner Analyse.

Der Tag: Der Frontverlauf in der Ukraine hat sich zuletzt kaum verändert. Heftige Kämpfe gibt es weiterhin vor allem im Osten des Landes, insbesondere rund um die strategisch bedeutende Stadt Bachmut. Dort behauptet die russische Söldnertruppe Wagner, einen Vorort eingenommen zu haben – ob das stimmt, ist unklar. Die ukrainische Armee hat zuletzt mehrfach betont, dass Bachmut weiter unter ihrer Kontrolle sei.

Die Nato wurde am Sonntag Ziel eines Hackerangriffs. Mehrere Websites waren beeinträchtigt, unter anderem war die Seite des Nato-Hauptquartiers für Spezialoperationen zeitweise nicht zu erreichen. Es gibt Spekulationen darüber, dass die prorussische Hackergruppierung Killnet hinter dem Angriff stecken könnte. Die Nato machte allerdings keine weiteren Angaben zu dem Vorfall.

Die Nato hatte zuvor außerdem mitgeteilt, dass Generalsekretär Jens Stoltenberg seinen Posten im Herbst wie geplant abgeben wolle. Es hatte Spekulationen gegeben, dass seine Amtszeit wegen des Kriegs in der Ukraine verlängert werden könnte.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Kriegs können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine hat den Blick auf die Bundeswehr und ihre Aufgaben verändert. Die marode Truppe flottzubekommen, wird viel Geld kosten, 100 Milliarden sind ja bereits vorgesehen. Doch es fehlt auch an Personal. Ist die Wehrpflicht ein Ausweg? Diese Debatte muss dringend geführt werden, schreibt Bernhard Junginger in seinem Kommentar.

Das Bild des Tages:

Eine Anwohnerin geht eine Straße in Bachmut entlang. Foto: Libkos, AP/dpa

Bachmut hatte vor dem Krieg mehr als 70.000 Einwohner. Die Stadt ist nun seit Monaten schwer umkämpft, nur wenige tausend Menschen harren dort noch aus. Das Bild, das am Sonntag aufgenommen wurde, zeigt eine Anwohnerin auf einer Straße der Stadt.

Das könnte Sie auch interessieren:

In den vergangenen Tagen wurden immer mehr unbekannte Flugobjekte über den USA und Kanada gesichtet und abgeschossen. Die Entwicklung wirft viele Fragen auf. Eine Suche nach Antworten.





Was hat es mit den abgeschossenen Flugobjekten auf sich?

Moskau wurde in den letzten Jahren immer zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Der Ukraine-Krieg änderte das. Putin und Konsorten sind nicht die Einzigen, die nicht dabei sein dürfen.

Münchner Sicherheitskonferenz ohne Putins Regierung und AfD

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Kriegs sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.