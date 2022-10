Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Roman Schwarzman personifiziert den Wahnsinn des Krieges. Der heute 85-Jährige wurde einst als Jude von den Deutschen verfolgt – und jetzt als Ukrainer von den Russen. Mehr noch, denn bekanntlich begründet Wladimir Putin den Einmarsch mit dem Begriff "Entnazifizierung". Zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers ist Schwarzman am Donnerstag in den Bundestag gekommen – und Olaf Scholz schickte eine Kampfansage an Wladimir Putin.

Der Tag: Wegen der Schäden am ukrainischen Energienetz durch russischen Beschuss hat die Regierung in Kiew am Donnerstag landesweite Stromabschaltungen angeordnet. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zwischen 7 Uhr und 22 Uhr möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Zugleich sollten sie Powerbanks, Batterien und Taschenlampen bereithalten.

Die russische Führung erwägt britischen Militärexperten zufolge einen größeren Rückzug ihrer Truppen aus dem Gebiet um die ukrainische Stadt Cherson westlich des Flusses Dnipro im Süden der Ukraine. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor.

Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi brüstet sich mit seinem guten Verhältnis zum russischen Präsidenten Putin, der ihm 20 Flaschen Wodka und "einen sehr lieben Brief" geschickt habe. Nun hat die EU allerdings Sanktionen gegen Russland verhangen, darunter ein Einfuhrverbot für russische Waren. War das Wodka-Geschenk für Berlusconi daher illegal?

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen

Die Lage: An den Staatshilfen für die Bürger in Deutschland gibt es derzeit viel Kritik: Die Milliarden der Gaspreisbremse seien ungerecht, weil auch Besitzer der „Villa mit Pool“ profitierten, denen der Staat in Summe höhere Abschlagszahlungen spendiere. Die Debatte prägt der Gedanke "Nehmt den Reichen und gebt den Armen". Doch unser Kollege Michael Pohl warnt in seinem Kommentar: Vergesst dabei die Mitte der Gesellschaft nicht!

Bild des Tages:

Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Gemeinde Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner, dpa

In Mecklenburg-Vorpommern brennt ein Hotel bis auf die Grundfesten nieder, in dem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht waren. Verletzt wurde dabei niemand. Zuvor hatten Unbekannte bereits ein Hakenkreuz an den Eingang des Gebäudes geschmiert. Hinter dem Brand vermutet die Polizei ein politisches Motiv, der Staatsschutz ermittelt nun.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nicht nur in der Krise um die Ukraine, auch zu anderen wichtigen Entscheidungen treffen sich Staatsoberhäupter bei Gipfeln. Was gerade im Fernsehen auffällt: Der Gang der Präsidenten. Ein Comedian aus der Region hat ihn zum Thema gemacht – und geht mit Kurzclips viral.

"Walk like a President" – dieser Mann aus der Region steckt dahinter

Die Energiekrise belastet auch Supermärkte und Discounter. Immer wieder wird deswegen über kürzere Öffnungszeiten diskutiert. Eine Supermarkt-Kette geht nun diesen Schritt.

Verkürzte Öffnungszeiten in Supermärkten sollen Energiekosten senken

Die Bäckereien müssen ihre Preise massiv anheben. Während in Deutschland Hunderte Geschäfte schließen oder gegen die roten Zahlen kämpfen, öffnen im Ries neue Filialen.

Bäckereien zur Wirtschaftslage: "Brezel müsste bei über einem Euro liegen"

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.