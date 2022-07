Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Botschafter seines Landes in Deutschland, Andrij Melnyk, entlassen. Melnyk war mit seinem scharfen, undiplomatischen Tonfall aufgefallen. Zuletzt geriet er in Kritik wegen Äußerungen über den ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera.

Bandera war während des Zweiten Weltkriegs Anführer des radikalen Flügels der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN). Nationalistische Partisanen aus dem Westen der Ukraine waren 1943 für ethnisch motivierte Vertreibungen verantwortlich, bei denen Zehntausende polnische und jüdische Zivilisten ermordet wurden.

Melnyk bestritt in einem Interview mit dem Journalisten Tilo Jung, dass Bandera ein Massenmörder von Juden und Polen gewesen sei. Der Nationalist sei gezielt von der Sowjetunion dämonisiert worden. Die israelische Botschaft hatte dem Botschafter daraufhin "eine Verzerrung der historischen Tatsachen, eine Verharmlosung des Holocausts und eine Beleidigung derer, die von Bandera und seinen Leuten ermordet wurden" vorgeworfen.

Laut Bild soll Melnyk künftig im ukrainischen Außenministerium eingesetzt werden.

Der Tag: Wie bekommt man Russland dazu, mit der Ukraine zu verhandeln? Der Westen hat dafür keinen wirklichen Hebel, die Sanktionen scheinen derzeit nicht zu reichen. Druck machen könnte China, von denen Russland immer abhängiger wird - und das kein eigenes Interesse an einem Krieg in Europa hat. Vor diesem Hintergrund darf man verstehen, dass US-Außenminister Antony Blinken China heute erneut dazu aufforderte, den Krieg in der China zu verurteilen.

Die Lage: Darf Deutschland Panzer an die Ukraine liefern? Die Regierung hat die Lieferung von Fuchs-Panzern geblockt aus Sorge, Russland würde dies als Provokation begreifen und Deutschland in der Folge als Kriegspartei ansehen. Die Union hält das für einen Skandal. Vor allem leuchtet ihr nicht ein, wieso gerade die Lieferung von Panzern Putin so erzürnen sollten, das bei bereits gelieferten - und mindestens ebenso durchschlagskräftigen - Haubitzen nicht der Fall war. Wo der Unterschied liegt, erklärt die Regierung bislang nicht.

Die Region: Die Stadt Augsburg schaltet Brunnen und die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden ab. Damit will die Stadt einen Teil dazu beitragen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern - und auch den Bürgern ein Vorbild sein. Mittelfristig sollen die Temperaturen in Hallenbädern und öffentlichen Gebäuden sinken, um Gas beim Heizen zu sparen. Wird das auch die Weihnachtsbeleuchtung betreffen? Dazu hat Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber.

