Was kann Deutschland jetzt für die Ukraine tun?

Plus Kanzler Scholz verspricht weiter Unterstützung, doch seine Regierung lehnt die Lieferung von Transportpanzern ab. CSU-Wehrexperte Silberhorn kritisiert "erbärmliche Ausflüchte".

Nachdem russische Truppen die Region um die ukrainische Stadt Luhansk unter ihre Kontrolle gebracht haben, sind die Kämpfe etwas abgeflaut. Doch nach Ansicht von Militärexperten spricht vieles dafür, dass es sich allenfalls um die Ruhe vor dem nächsten Sturm handelt und Russland bald zum Angriff auf neue Ziele übergehen wird.