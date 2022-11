Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Welt blickt mal wieder auf Wahlen in den USA. Die Midterms sind nicht nur für die künftige Politik von Präsident Joe Biden wichtig. Ein Zugewinn für die oppositionellen Republikaner könnte Biden schwächen und sich auf die Außenpolitik des Präsidenten auswirken – und damit auf die Unterstützung der USA für die Ukraine. Wie USA-Experte Thomas Jäger die Situation am Tag nach den Midterms bewertet, erfahren Sie hier im Interview mit meinem Kollegen Michael Pohl.

Der Tag: In der Ukraine und darüber hinaus dürfte diese Nachricht für große Freude gesorgt haben: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat am Mittwoch zum Rückzug aus dem Gebiet Cherson aufgerufen und die Räumung des rechten Ufers des Dnipro-Flusses angeordnet. Offenbar hat die Gegenoffensive des ukrainischen Militärs hier ihre Wirkung gezeigt.

Neuigkeiten gibt es auch von der Krim: Bei einer Explosion Anfang Oktober wurde die Brücke auf der Halbinsel schwer beschädigt. Nach Einschätzung britischer Experten könnte es noch etwa ein Jahr dauern, bis das Bauwerk vollständig wiederhergestellt ist. Das hat Einfluss auf den Krieg in der Ukraine, da über die Brücke der Nachschub für das russische Militär auf der von Russland annektierten Krim transportiert wird.

Russland und der Iran haben sich derweil darauf verständigt, ihre Wirtschafts- und Handelsbeziehungen auszubauen. Beide sitzen aus unterschiedlichen Gründen im selben Boot, denn gegen die zwei Staaten gelten in vielen westlichen Ländern aktuell Sanktionen. Der Iran gilt außerdem als Unterstützer Russlands im Krieg gegen die Ukraine.

Der Krieg in der Ukraine überschattet die Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Er wirft auch ein Schlaglicht auf die Gasversorgung in Europa – und stellt die Frage danach, welche Alternativen es zu russischem Gas und zum Gas überhaupt gibt. Nach Antworten auf diese Fragen suchen auch die Teilnehmenden an der Weltklimakonferenz, eine "Renaissance der fossilen Energien" wird es dabei laut Bundeskanzler Olaf Scholz nicht geben. Warum seine Aussage bei Klimaschützerinnen und Klimaschützern Kritik auslöste, erfahren Sie hier.





Bild des Tages:

Wolodymyr Selenskyj mit Sean Penn, nachdem diese die Oscar-Statuette und den Verdienstorden III. Grades in Kiews ausgetauscht haben. Foto: Uncredited, Pressebüro des ukrainischen Präsidenten via AP/dpa

Zum dritten Mal in diesem Jahr hat der US-amerikanische Schauspieler Sean Penn (links) die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht. Dabei traf Penn auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – und überreichte ihm eine Oscar-Trophäe. Im Gegenzug gab es von Selenskyj, der früher selbst als Schauspieler gearbeitet hat, einen Verdienstorden III. Grades.

Die wirtschaftliche Entwicklung hängt zu eng am Verlauf des Ukraine-Kriegs, als dass verlässliche Prognosen möglich wären. Dennoch sind sie weniger schlimm als erwartet, kommentiert mein Kollege Bernhard Junginger.

Empfehlungen der Wirtschaftsweisen werden für Streit in der Ampel sorgen

Seitdem Wladimir Putin die Ukraine mit einem brutalen Angriffskrieg auslöschen will, wird in der evangelischen Kirche über Krieg und Frieden diskutiert.

EKD-Synode: Evangelische Kirche ringt weiter um Position zu Waffenlieferungen

