Krieg in der Ukraine

vor 58 Min.

Was kann den Krieg in der Ukraine jetzt noch beenden?

Plus Einen Monat nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist das Ziel von Wladimir Putin unklarer denn je. Sein Gesicht zu wahren, scheint allerdings kaum noch möglich.

Von Michael Stifter

Seit einem Monat tobt der Krieg in der Ukraine – zehntausende Menschen sind tot und die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kämpfe schwinden. Klar ist schon jetzt, dass Wladimir Putin entgegen der Behauptungen der Kreml-Propaganda seine Ziele nicht erreicht hat. Im Norden und in der Hauptstadt Kiew hält das ukrainische Militär den russischen Angriffen stand – auch dank Unterstützung der Nato. Für Experten steht fest, dass sich Putin verschätzt hat. Das macht den Despoten aber nur noch unberechenbarer. Der russische Außenminister Sergej Lawrow verschärfte am Freitag schon mal den Ton.

