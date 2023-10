Mehr als ein Hauch von Groko: Wie CDU und SPD die Migration neu ordnen wollen

Die Länderchefs Stephan Weil (SPD) und Boris Rhein (CDU) wollen zusammen mit Kanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz die Migration neu ordnen. Wie das gelingen soll.

Die deutsche Politik sucht den Schulterschluss, will die drängendsten Probleme des Landes gemeinsam angehen. Gerade beim Thema Migration sehen Regierung und Opposition, Bund und Länder akuten Handlungsbedarf. Weil anhaltend hohe Flüchtlingszahlen die Kommunen an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit bringen, sind sich Vertreter der drei Ampelparteien und der Union einig, dass mehr Ordnung in der Zuwanderungspolitik nötig ist. Die massiven Verluste von SPD, Grünen und FDP bei gleichzeitigen Zuwächsen der rechtspopulistischen AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen vor einer Woche tun ein Übriges: Nach Jahren des Stillstands kommt Bewegung in die Debatte um Steuerung und Begrenzung der Asylzuwanderung.

Für Freitagabend hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt in Berlin zum Spitzengespräch mit Oppositionsführer Friedrich Merz ( CDU) sowie den beiden derzeitigen Sprechern der Bundesländer geladen. CDU-Mann Boris Rhein, in Hessen frisch und deutlich im Amt bestätigt, sowie der Sozialdemokrat Stephan Weil aus Niedersachsen verbrachten bereits die erste Tageshälfte miteinander. Im ehrwürdigen Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens tagte die Runde der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bereits seit Donnerstag. Auch hier dominierte das Thema Zuwanderung die Beratungen, so bestätigte Rhein im Anschluss: "Die Bürger haben zu Recht die Erwartung, dass wir uns um das Thema Migration kümmern." Die Runde habe das Gefühl, große Schritte zu machen. Es bestehe Einigkeit darüber, die Rückführung von illegalen Flüchtlingen neu zu ordnen. "Wir fordern den Bund zu weiteren Migrationsmaßnahmen auf", sagte er.

Asylverfahren sollen höchstens drei Monate dauern

Gesprochen worden sei zudem über die Einführung einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte, die die bisherigen Geldzahlungen zur Versorgung von Flüchtlingen ersetzen könnte. Hintergrund: Damit soll verhindert werden, dass Flüchtlinge Geld in ihre Heimatländer zurücküberweisen. Insgesamt sind mehrere Maßnahmen in der Diskussion, die sogenannte "Pull-Faktoren" oder Fehlanreize für Migranten eindämmen sollen. Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte sich zuvor für die bundesweite Einführung solcher Bezahlkarten für Asylbewerber starkgemacht: "Deutschland muss sich der Anziehungskraft seines sozialen Sicherungssystems bewusst sein und entsprechende Konsequenzen ziehen." Außerdem forderte er beschleunigte Asylverfahren.

Laut Boris Rhein einigte sich die Gruppe der Länderchefs auf die Forderung, dass Asylverfahren für Bewerber mit niedrigen Erfolgsaussichten künftig nicht länger als drei Monate dauern dürfen – einschließlich möglicher Gerichtsverfahren. Vom Bund wünschen sich die Länderchefinnen- und -chefs zudem weitere Migrationsabkommen mit Drittstaaten, eine Eindämmung der Sekundärmigration sowie Anstrengungen für einen europäischen Verteilungsmechanismus sowie die Harmonisierung von Sozialleistungen für Flüchtlinge in Europa. Mit Blick auf den Arbeitskräftemangel im Land soll es Geflüchteten leichter möglich sein, einen Job aufzunehmen, gleichzeitig sollen Möglichkeiten genutzt werden, Asylbewerber zu gemeinnützigen Arbeiten heranzuziehen. Ausgetauscht haben sich die Länder dem hessischen Landeschef zufolge intensiv über die Kostenlast bei der Unterbringung von Geflüchteten. Hier müsse sich der Bund "signifikant bewegen".

Die Diskussion sei unter dem unausgesprochenen Motto "Humanität und Ordnung" gelaufen

Stephan Weil betonte, dass sich die Länderchefs einig darüber seien, dass dringender Handlungsbedarf bestehe: "Ich bin seit zehn Jahren in den Runden dabei. Es gab noch nie so eine ernsthafte Diskussion." Er und die anderen Länderchefs seien "fest entschlossen, unseren Teil dazu beizutragen, unsere politische Ordnung zu halten und auch zurückzugewinnen". Die Diskussion sei unter dem unausgesprochenen Motto "Humanität und Ordnung" gelaufen. "Migration muss in einem kontrollierten Maße erfolgen, nicht unkontrolliert", sagte Weil. Die übrigen Themen hatten Weil und Rhein schnell abgehakt: Die Ministerpräsidenten begrüßen demnach die Bemühungen der Bundesregierung, Planungsverfahren weniger bürokratisch und schneller zu machen. Außerdem dürfe der Bund die Länder bei der "auskömmlichen Finanzierung des 49-Euro-Tickets" für den Öffentlichen Nahverkehr nicht alleine lassen.

Der fast schon großkoalitionär wirkende Auftritt des schwarz-roten Ministerpräsidentenduos Rhein und Weil fand am Abend im Berliner Bundeskanzleramt seine Fortsetzung. Olaf Scholz hatte zuvor im Bundestag der Union einen "Deutschlandpakt" angeboten, um gemeinsam den "Mehltau" zu bekämpfen, der die Entwicklung im Land lähme. Friedrich Merz, der Fraktionschef von CDU und CSU, hatte angenommen – unter der Bedingung, zuallererst über die Migration zu sprechen. Das Gespräch dauerte am Abend an.