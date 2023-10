Mindestens 100 Tote: Hamas-Großangriff trifft Israel in beispiellosem Ausmaß

Bei Raketenangriffen der Terrororganisation Hamas werden am Samstag mindestens 100 Menschen in Israel getötet, Hunderte werden verletzt. Eines der ersten Opfer, Ofir Lipstein, setzte sich stets für den Frieden ein.

An einem sonnigen Vormittag im April 2016 steht Ofir Lipstein in seinem Kibbuz und zeigt hinüber nach Gaza. „Es kann jede Minute losgehen“, sagt er damals im Gespräch mit unserer Redaktion. „Schon heute Nacht.“ 200 Familien leben in Kfar Aza, keine zwei Kilometer vom Gaza-Streifen entfernt, von dem aus die islamistische Terrororganisation Hamas regelmäßig ihre Raketen auf Israel abfeuern. Den Menschen im Grenzgebiet bleiben dann 15 Sekunden, um sich in die Bunker und Schutzräume zu flüchten. „Wenn da drüben jemand auf einen Knopf drückt“, sagt Lipstein, „dann bricht bei uns die Hölle los.“

An diesem Samstag ist die Hölle ausgebrochen – und Ofir Lipstein, Vater von vier Söhnen und von Beruf eine Art Bezirksbürgermeister in dem landwirtschaftlich geprägten Grenzstreifen, ist eines der ersten Opfer einer bislang beispiellosen Anschlagsserie der Hamas. Er wird erschossen, als er am frühen Morgen versucht, sein Dorf gegen den Angriff der Islamisten zu verteidigen, die Israel diesmal nicht nur mit Raketen bombardieren, sondern auch Dutzende von Terrorkommandos auf den Weg in den verhassten Judenstaat geschickt haben. Bis zum Samstagabend sollen nach bislang noch unbestätigten Berichten mindestens 100 Israelis ums Leben gekommen sein, dazu kommen rund 900 Verletzte.

Ministerpräsident Netanjahu: "Bürger Israels, wir sind im Krieg"

„Bürger Israels“, sagt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, „wir sind im Krieg.“ Und fügt hinzu: „Wir werden gewinnen.“ Aus Sorge, von einer Allianz der Islamisten in die Zange genommen zu werden, sichert die israelische Armee seit dem Nachmittag auch die Grenze im Norden zusätzlich. Dort sitzt auf der anderen Seite die Hisbollah, deren Raketenarsenale noch um einiges voller sind als die der Hamas. Beide eint der Hass auf alles Jüdische und das enge Verhältnis zum Mullah-Regime im Iran.

Israelis begutachten Schäden, die durch den Raketenangriff aus dem Gazastreifen entstanden sind. Foto: Ilia Yefimovich, dpa

Angriffe der Hamas sind für die Menschen im Süden und im Südwesten Israels seit langem trauriger Alltag. Meist allerdings richten sie keine größeren Schäden an, weil die israelische Luftabwehr mit ihrem legendären Schutzschild „Iron Dome“ die Raketen zuverlässig abfängt. Diesmal allerdings schickt die Hamas Tausende von Geschossen binnen weniger Stunden in Richtung Israel – zu viel für die eiserne Kuppel. Gleichzeitig dringen Hunderte von Islamisten nach Israel ein, teils mit Fahrzeugen, teils offenbar auch mit Hilfe von Gleitschirmen aus der Luft. Die Hamas habe beschlossen, prahlt einer ihrer Anführer, Mohammed Deif, den israelischen Verbrechen ein Ende zu setzen, was immer das heißen soll.

Mit einer Attacke dieser Dimension hat die israelische Regierung nicht gerechnet

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie einige Terroristen in Israel von einem Pick-Up-Fahrzeug aus wahllos um sich feuern. Andere zeigen eine tote Frau, offenbar eine Israelin, die auf der Ladefläche eines Autos wie eine Trophäe durch Gaza-Stadt gefahren wird, bis auf die Unterwäsche entkleidet und von triumphierenden Hamas-Aktivisten umringt. In mehreren Kibbuzim entlang der Grenze soll es teils schwere Gefechte gegeben haben.

Mit einer Attacke dieser Dimension hat die israelische Regierung offenbar nicht gerechnet, schon gar nicht in einer Woche wie dieser mit mehreren Feiertagen und dem 50. Jahrestag des Yom-Kippur-Krieges, bei dem Israel sich schwerer Angriffe einer Allianz aus arabischen Staaten erwehren musste. Oder hat die Hamas gezielt diesen Termin gewählt, weil sie Israel mit sich selbst beschäftigt wähnte? Jedenfalls schalten Netanjahu und seine Minister anschließend umso schneller in den Krisenmodus, holen Tausende von Reservisten an die Waffen und bitten alle Ärzte und Krankenschwestern, die gerade Urlaub haben, das Land nicht zu verlassen und sich bereit zu halten.

Hamas haben Israelis als Geiseln genommen und nach Gaza entführt

Berichte, nach denen die Hamas Israelis als Geiseln genommen und teilweise nach Gaza entführt hat, hat das israelische Militär inzwischen bestätigt. Wen und wie viele, bleibt unklar. Faktisch gilt seit Samstagmittag eine Nachrichtensperre. Am Nachmittag teilt ein Armeesprecher lediglich mit, die Marine habe zahlreiche palästinensische Kämpfer getötet, die über das Meer nach Israel eindringen wollten. Außerdem greift die israelische Luftwaffe mit Dutzenden von Flugzeugen Militärstützpunkte und Hauptquartiere der Hamas an. Oberste Priorität jedoch hat für Netanjahu, die Orte zu befreien, in die Terroristen eingedrungen sind. Israels Militär, kündigt er an, werde in einem Ausmaß zurückschlagen, „das der Feind noch nicht erlebt hat.“

Ofir Lipstein, einer der ersten Toten dieses traurigen Tages, hatte eine andere Vorstellung von Nachbarschaft als die Hamas. Auf ein Windrad in seinem Kibbuz hatte er einst so groß „Shalom“ geschrieben, dass es auch von Gaza aus noch zu sehen war, er hat Konzerte mit israelischen und arabischen Musikern organisiert und damals, im April 2016, auf Gaza zeigend noch voller Hoffnung gesagt: „Auch dort gibt es Leute, deren Kinder in Frieden aufwachsen sollen.“ Diese Hoffnung ist am Samstag mit ihm gestorben.