Die Vertrauensfrage - ein Instrument für schwierige Zeiten

Nein, die Vertrauensfrage ist kein Beispiel normalen parlamentarischen Alltags. Im Gegenteil. In der 75-jährigen Geschichte der Bundesrepublik kam dieses Instrument erst fünf Mal zum Einsatz, zum letzten Mal vor knapp 20 Jahren. Das allein zeigt schon, dass Artikel 68 des Grundgesetzes eine Ausnahmesituation regelt, dass jener Artikel 68 also ein dosiert einzusetzender Ausweg ist, den die Verfassung dem Kanzler für den Fall an die Hand gibt, dass es mit der Regierung wirklich nicht mehr weitergeht.

Kein Wunder daher, dass die Vertrauensfrage – sei es in ihrer echten Form, sei es, wie jetzt, in der Hoffnung, sie zu verlieren -, in der Vergangenheit regelmäßig dann zur Anwendung gelangte, wenn die großen Weichenstellungen der Republik verhandelt wurden: Willy Brandts Ostpolitik, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, die Zukunft von Gerhard Schröders Hartz-IV-Reformen.

Parteien sollten Vertrauensfrage als Chance für neue Stabilität begreifen

An diesem Montag stellt Olaf Scholz die Vertrauensfrage, weil es die Ampel-Regierung nicht vermochte, bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2025 ordentliche Arbeit zu leisten. Es geht nicht um das künftige Verhältnis zu Russland, um die Frage, welche Risiken der Sozialstaat absichern muss oder darum, wie aus der Bundeswehr wieder eine schlagkräftige Armee wird. Es geht darum, das Land von einem weltanschaulich disparaten Regierungsbündnis zu befreien, dessen führende Akteure sich auch wegen verletzter Eitelkeiten spätestens seit vergangenem Sommer gegenseitig bekriegen anstatt gemeinsam zu regieren.

Wenn Bundestag und Bundespräsident nun den Weg für Neuwahlen freimachen, sollten die Parteien dies mit Demut aufnehmen. Die Verfassung gibt ihnen die Chance, früher als geplant für neue Mehrheiten zu werben und so die Stabilität zu schaffen, die das Land angesichts der weltpolitischen Lage (Nahost, Putin, Trump…) dringend braucht.

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, wenn die demokratischen Kräfte der Mitte im Wahlkampf Alternativen deutlich machen. Das Wahlprogramm von CDU und CSU etwa, das am Dienstag offiziell beschlossen wird, unterscheidet sich wohltuend von den Zeiten, in denen die Union Angela Merkels oftmals kaum noch von der SPD abzugrenzen war. Wer heute den Entwurf des Unions-Programms liest, findet viel „Union pur“ – bei der Migration, bei der Frage der Entlastung der Wirtschaft, bei der Inneren Sicherheit. Unabhängig davon, ob man die Inhalte richtig findet – es ist gut, dass die Wählerinnen und Wähler wieder politische Alternativen in der Mitte des Parteiensystems aufgezeigt bekommen.

Wer die Vertrauensfrage fordert, muss auch liefern

Das Problem liegt woanders. An keiner Stelle benennt die Union (ähnlich wie die SPD bei ihren Vorstößen zu Mehrwertsteuersenkung und Rente), wie sie ihre Versprechen finanzieren will. Allein die Entlastungen bei Unternehmens- und Einkommensteuer sowie die Abschaffung des Rest-Soli könnten sich auf mehr als 50 Milliarden Euro summieren. Das ist in etwa so viel wie Deutschland derzeit jährlich für die Bundeswehr ausgibt. Doch woher soll das Geld kommen? Wer allein auf die (umstrittene) Ökonomen-Doktrin verweist, wonach Steuersenkungen sich am Ende selbst finanzieren, weil sie zu wirtschaftlichem Aufschwung (und damit zu wachsenden Steuereinnahmen) führen, macht es sich zu einfach.

Die Vertrauensfrage ist ein ernstes Instrument für ernste Zeiten. Wer es einsetzt, oder, wie die Opposition, nun davon profitieren will, muss dieser Ernsthaftigkeit dann im Wahlkampf auch gerecht werden.