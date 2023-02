"Anti-Meloni" Elly Schlein wird Chefin der italienischen Sozialdemokraten

Giorgia Meloni ist die erste Frau, die in Italien das Amt der Regierungschefin bekleidet. Im Oktober wurde sie vereidigt. Seit Sonntagnacht ist auch die Oppositionsführerin im italienischen Parlament weiblich. In einer Urabstimmung wählten die Sympathisanten des Partito Democratico (PD) die 37-Jährige überraschend zur neuen Parteichefin der Sozialdemokraten. Elly Schlein setzte sich mit 54 Prozent gegen den Favoriten Stefano Bonaccini, Präsident der Region Emilia-Romagna, durch. So viel Weiblichkeit gab es noch nie an der Spitze der von Männern wie Silvio Berlusconi, Matteo Salvini oder Giuseppe Conte geprägten italienischen Politik.

Die linke Elly Schlein wirkt wie ein Gegenentwurf zur Regierungschefin Giorgia Meloni

Die linke Schlein wirkt wie der Gegenentwurf zu rechtsnationalen Meloni. Die Regierungschefin stammt aus dem dumpfen, rechtsradikalen Milieu in Rom und verehrte in ihrer Jugend Diktator Benito Mussolini. Schlein hingegen hat internationale Wurzeln und gilt als ausgewiesene Linke. Geboren wurde Elena Ethel Schlein 1985 bei Lugano in der Schweiz, erst mit 19 Jahren kam sie zum Jura-Studium nach Bologna. Ihr Vater ist ein US-Politologe jüdischer Abstammung, ihre Mutter Italienerin. Die neue Chefin der größten italienischen Oppositionspartei gab während der Wahlkampagne an, antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt gewesen zu sein. Die weiblichen Erben von Faschismus und Antifaschismus bestimmen fortan die italienische Politik. Schleins Großvater mütterlicherseits war Antifaschist und Parlamentsabgeordneter der Sozialisten.

Giorgia Meloni ist die erste Premierministerin in der italienischen Geschichte. Die rechtsnationale Politikerin regiert seit Oktober 2022. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Auch sonst haben die beiden Frauen an der Spitze der italienischen Politik auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Meloni tritt für die traditionelle Familie ein. Schlein bezeichnet sich als bisexuell und lebt mit einer Frau zusammen. Sie will die Sozialdemokraten auf einen Links-Kurs führen, mit Schwerpunkten auf Klimapolitik, Arbeitsmarkt und gerechter Vermögensverteilung. Während Meloni gegen die NGO's im Mittelmeer vorgeht, fordert Schlein eine menschenfreundliche Migrationspolitik.

Ihre ersten Erfahrungen in der Politik machte Schlein in den USA. 2008 und 2012 arbeitete sie als Helferin in den Wahlkampfteams von Barack Obama. 2013 beteiligte sie sich als Aktivistin an der Besetzung von Parteibüros des PD. Sie wollte damit gegen die Beteiligung der Sozialdemokraten an einer Großen Koalition mit den Konservativen, insbesondere mit Silvio Berlusconi protestieren. 2014 wurde sie EU-Parlamentarierin. 2015 trat Schlein zwischenzeitlich aus dem Partito Democratico aus.

Die Herausforderung ist, die Sozialdemokraten in Italien zusammenzuhalten

Die Partei war erst 2007 als Zusammenschluss aus Alt-Kommunisten, Sozialisten und linken Christdemokraten gegründet worden. Diese unterschiedlichen Strömungen bestimmen bis heute die Partei. Sie zusammenzuhalten, wird nun die große Herausforderung für Schlein als Chefin sein.

Ein Dorn im Auge ist ihr die Politik ihres Amtsvorgängers Matteo Renzi, der die Sozialdemokraten ab 2013 auf einen wirtschaftsliberalen Reformkurs brachte. Im Herbst 2022 zog Schlein als Unabhängige auf einer linken Liste in das italienische Abgeordnetenhaus ein. Nach dem Wahlergebnis des PD mit nur 19 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl kündigte Parteichef Enrico Letta seinen Rücktritt an. Viele Wähler und Wählerinnen der Sozialdemokraten hatten sich von der Partei abgewendet, die Parteiführung wurde von vielen als elitär und weltfremd wahrgenommen. Nicht so Schlein. Sie trat als Außenseiterin an und steht nun im politischen Rampenlicht. Als Gegenspielerin von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.