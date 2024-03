Nach Anschlag von Moskau: Vier Verdächtige in Untersuchungshaft, Berichte über Folter

Nach dem Blutbad im Nordosten der russischen Hauptstadt ignoriert Präsident Wladimir Putin die Hinweise auf eine Tat eines IS-Ablegers und beschuldigt die Ukraine.

Erst schwieg Wladimir Putin, dann fand er zu einer Tonart zurück, die seine Anhänger und Gegner weltweit von ihm erwarten: Alle, die für den Anschlag auf das Veranstaltungszentrum „Crocus City Hall“ im Nordwesten Moskaus verantwortlich seien, würden bestraft, so der Kremlchef. Ebenfalls wenig überraschend ist, dass Putin den Kriegsgegner Ukraine für das Blutbad mit mindestens 137 Todesopfern zumindest mitverantwortlich macht.

Experten halten allerdings die mit Videosequenzen belegte Selbstbezichtigung des IS-Ablegers Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK), die ihren Ursprung in Afghanistan hat, für authentisch. Beweise oder Hinweise dafür, dass die Spuren des Verbrechens nach Kiew führen, wurden bisher nicht vorgelegt. Die ukrainische Führung hatte die Vorwürfe aus Moskau umgehend strikt zugewiesen.

Putin kann sein Versprechen, für Sicherheit zu sorgen, nicht einlösen

Der frisch wiedergewählte Autokrat Putin steht vor einem Dilemma. Denn sein Versprechen, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, kann er ganz offensichtlich nicht einlösen. Nun versucht er mit allen Mitteln zu verhindern, dass Berichte über die Täterschaft des IS-Ablegers an die Öffentlichkeit geraten. Sonst würde ans Tageslicht kommen, dass die allgegenwärtigen Sicherheitsbehörden die islamistische Gefahr nicht nur unterschätzt haben, sondern gar klare Warnungen aus den USA vor einem drohenden Anschlag in den Wind geschlagen haben.

Nach dem Schock vom vergangenen Freitag wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. In der russischen Hauptstadt und im Moskauer Umland wurden alle Großveranstaltungen abgesagt. Theater, Kinos und Museen blieben über das Wochenende geschlossen. Auch der Rote Platz in Moskau war abgesperrt. In der ganzen Stadt gab es ein verstärktes Aufgebot von Uniformierten. Zu Hunderten folgten Menschen Behördenaufrufen, für die vielen Verletzten Blut zu spenden.

Noch immer wird in den Trümmern der Halle nach Opfern gesucht

Die „Crocus City Hall“ liegt in Trümmern – auch am Montag wurde mit speziell ausgebildeten Suchhunden nach weiteren Opfern gesucht. Nach Auskunft der Leiterin der Gesundheitsverwaltung im Gebiet Moskau, Ljudmila Bolatajewa, werden 97 in Krankenhäusern behandelt – eine vergleichbare Zahl von Männern, Frauen und Kindern konnte die Kliniken verlassen. Vor dem Saal legten Tausende Menschen Blumen für die Opfer nieder.

Lesen Sie dazu auch

Vier mutmaßliche Haupttäter sind nach Behördenangaben bereits am Samstag festgenommen worden. Am Sonntagabend wurden sie in Moskau der Justiz vorgeführt und in Haft genommen. Sie haben sich schuldig bekannt. Bilder von den Männern im Gerichtssaal wurden ausführlich im Staatsfernsehen gezeigt. Ihre Gesichter wiesen deutliche Spuren von Verletzungen auf. Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte sich nicht zu den zahlreichen Berichten über die mutmaßliche Folter von Tatverdächtigen durch russische Sicherheitskräfte äußern. Zu einem Journalisten, der auf die Verletzungen der Männer und auf Foltervideos hinwies, sagte Peskow lediglich: „Ich lasse diese Frage unbeantwortet.“ Unmittelbar nach den Anschlägen setzte in Russland eine Diskussion über die Wiedereinführung der Todesstrafe ein. Entsprechende Forderungen kamen auch aus der Kremlpartei Geeintes Russland.

In Moskau schwirren die Gerüchte über eine neue Mobilmachung

Die Frage ist, welche Auswirkungen der Terroranschlag auf den Ukrainekrieg haben könnte. In Russland gibt es Gerüchte, dass eine neue Mobilmachung unmittelbar bevorstehen könnte. Spürbar ist, dass die russischen Streitkräfte ihre Luftangriffe zuletzt intensiviert haben. Bei einem Angriff mit ballistischen Raketen auf Kiew gab es nach Auskunft des Bürgermeisters Vitali Klitschko Verletzte und erheblichen Sachschaden. Auch aus vielen anderen Landesteilen wurden Attacken aus der Luft gemeldet. (mit dpa)