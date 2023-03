Wie sähe der aktuelle Bundestag nach dem neuen Wahlrecht aus?

Das der unter Merkels Regime des Lieber-Nichts-tun herbeigebastelte und völlig aus dem Ruder geratenen „Ausgleich von Überhangmandaten“ endlich weg muss, ist doch völlig unstreitig.



Es geht hier auch nicht um die CSU. Sondern es geht um das Verhältnis von Direkt- und Verhältniswahlrecht. Es gibt keine stärkere Legitimation für einen demokratisch gewählten Abgeordneten, als den, seinen Wahlkreis zu gewinnen. Gut, Verantwortliche Grüne wissen nicht, was das ist, werden sie doch, wie z.B. Ricarda Lang, in ihrem Wahlkreis regelrecht gedemütigt.



Eine Wahlrechtsreform hantiert also am Heiligen Gral der Demokratie. Und das bedarf einer breiten Debatte. Das der Wille es zu tun, im Koalitionsvertrag steht, ist doch unstreitig. Es geht um das WIE. Das steht dort nicht drin und das wird dann in einem Gesetzgebungsverfahren durchgepeitscht, in dem man die parlamentarische Befassung auf ein Mindestmaß einschränkt.



Dabei währe vieles zu debattieren gewesen. Beispiel - alle direkt Gewählten ziehen in den Bundestag ein, der Rest der Platze bis gesetzliche Anzahl seiner das ganze Volk vertretenden 598 Mitglieder (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BWahlG.) wird auf Zweitstimmen verteilt. Oder man lässt nur Direktkandidaten zu. Oder nur nach Verhältnis. Eine Stichwahl für Direktkandidaten würde auch Sinn machen. Es hätte vieles zu diskutieren gegeben.



Nun kommt nach Merkel die nächste Bastelei. Die geht mit Sicherheit vor das BVG in Karlsruhe.

Das das Nachrechnen nach neuem Wahlgesetz die Mehrheit der Ampel vergrößert macht dabei hellhörig.



Und zum Schluss. Bayern mit seiner Verfassung hat in der Bundesrepublik einen Sonderstatus. Ob das einigen Linken nun gefällt oder nicht. Und diesen Status greift die Ampel frontal an. Es würde mich nicht wundern, wenn von Bayernpartei über CSU bis FreiWähler nun eine breite Welle der Ablösungsforderungen vom Bund losgetreten wird. Und deren breite demokratische Basis in Bayern sollte niemand unterschätzten. Wer einen Austritt Schottlands aus dem UK zustimmt, wird in Bayern etwas auslösen, was er dann nicht mehr einfangen kann.

