Herrschaftlich schlafen im Parador von Jaén

Im Parador de Jaén übernachtet man nicht einfach nur, hier residiert man – und sei es auch nur für eine Nacht. Die Aussicht auf die andalusische Landschaft ist wundervoll.

Kreuzritterfeeling kommt in dieser besonderen Unterkunft in der andalusischen Provinzhauptstadt Jaén auf. In der Burg Santa Catalina hat die staatlich geführte spanische Kette Paradores ein Hotel eingerichtet, das auch den Ansprüchen anspruchsvoller Reisender gerecht wird.

Die riesigen hellen Steinmauern und hohen Innengewölbe versetzen die Gäste in längst vergangene Zeiten zurück. Im Parador de Jaén verbinden sich die nüchterne Verteidigungsarchitektur mittelalterlicher Burgen mit regionalem Kunsthandwerk und gemütlichen modernen Ergänzungen. Von den Angestellten kann man einiges zur wechselhaften Geschichte des historischen Gebäudes aus dem 13. Jahrhundert erfahren.

Parador de Jaén Im Parador de Jaén darf sich der Gast wie ein tapferer Ritter fühlen. Foto: Parador De Ja�n

Ein wundervoller Blick auf Jaén und die andalusische Landschaft

Das Hotel ist mit vier Sternen bewertet, im Sommer steht ein Pool zur Verfügung, durch den heimeligen Burggarten mit seinen Palmen, Koniferen und Laubbäumen kann man auch im spanischen Winter schlendern. Das Restaurant, in dem auch das zubuchbare Frühstück serviert wird, bietet traditionelle andalusische Küche.

Das Hotel liegt zwar nicht innenstadtnah, aber dafür mit wundervollem Blick auf eben jene Stadt und die Landschaft. Einen noch weiteren Blick hat man von dem kleinen Aussichtspunkt – stilecht mit Gipfelkreuz – wenige Gehminuten vom Hotel entfernt. Spätestens jetzt wird klar, warum Jaén auch die Hauptstadt des Olivenöls genannt wird.

Weitere Informationen: Adresse: Castillo de Santa Catalina, s/n 23001 Jaén, paradores.es/de/parador-de-jaen, DZ ohne Frühstück ab 132 Euro pro Nacht.

