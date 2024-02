Königsbrunn

Spanische Lebensart in Königsbrunn: Kursteilnehmer machen Tapas

Plus Kleine Appetithäppchen, die in Spanien zu Bier und Wein serviert werden, gab es in Königsbrunn. Kochkurs-Teilnehmer sind begeistert. Das sind die Rezepte.

Fast 10 Millionen Deutsche machen Jahr für Jahr Urlaub in Spanien und lernen dort in erster Linie das Strandleben kennen. In einem neuen Format bot die Volkshochschule (vhs) an, die Kultur dieses beliebten Reiselandes kennen zu lernen. Sprache, Landschaft, Tanz und Küche Spaniens konnten in Königsbrunn in der einwöchigen Kursreihe "El mundo del español“, auf Deutsch: „Die Welt des Spanischen“, erkundet werden. Die Nachfrage war so überwältigend, dass die Mitarbeiterinnen der vhs in Windeseile zusätzliche Kurse organisierten. Drei Intensiv-Sprachkurse und zwei Tanzkurse waren voll besetzt.

So geht die Tortilla de Patatas 1 / 6 Zurück Vorwärts Zutaten 750 g Kartoffeln - festkochend 1 Zwiebel 7 Eier 100 ml Olivenöl und etwas zum Braten

Zubereitung Kartoffeln schälen und in ganz kleine Würfel schneiden

Zwiebel klein schneiden

Olivenöl in Pfanne erhitzen. Kartoffeln bei mittlerer Hitze 15 Minuten anbraten. Dann Zwiebeln zugeben und weitere 5 Minuten braten. (Der Pfannenboden soll komplett mit Olivenöl bedeckt sein)

Eier in einer Schüssel aufschlagen und salzen. Kartoffeln und Zwiebeln unterheben. Überschüssiges Öl abgießen.

Die Masse in eine eingeölte Pfanne geben und bei mittlerer Hitze für acht Minuten stocken lassen. Dann mithilfe eines flachen, eingeölten Tellers wenden und die andere Seite für sechs Minuten braten. (vhs)

Die Sprachkurse wurden von Carlos Ignacio Yépez Reyes aus Ecuador, der hauptberuflich an einer Sprachenschule in Malaga unterrichtet, gegeben. In den Tanzkursen wurden Salsa und Bachata eingeübt. In einem Vortrag ging es mit vielen Bildern durch die vielgestaltige Landschaft Andalusiens. Und zum Abschluss wurden in der Lehrküche der Via Claudia-Realschule Tapas zubereitet. Tapas sind kleine Appetithäppchen, die in Spanien üblicherweise in Bars und Bodegas zu Bier oder Wein serviert und oft einfach im Stehen verzehrt werden.

