Urlaub im Dezember: Das sind die besten Reiseziele

Wer sich noch nicht von den warmen Temperaturen verabschieden will und die letzten Urlaubstage richtig nutzen möchte, für den haben wir hier die besten Reiseziele im Dezember zusammengefasst.

Der kalte Winter bahnt sich an und es beginnt die Zeit der Daunenjacken, des Teetrinkens und des Weihnachtsshoppings. Dass man sich davon auch schon mal eine kleine Auszeit wünschen kann, bevor der Weihnachtsstress losgeht, ist verständlich. Aber welche Urlaubsziele sind die richtigen, um im Dezember auch noch ein paar warme Tage zu erwischen? Hier ein Überblick.

Wo sollte man im Dezember hinreisen?

Manche Urlaubsziele sind perfekt für den Dezember, weil das Klima dann perfekt ist. So ist es zum Beispiel im Süden Thailands und der größten thailändischen Insel Phuket. Mit einer Durchschnittstemperatur von rund 31 Grad ist es laut wetter.com im Dezember auf Phuket vergleichsweise kühl. Und während es in den Sommermonaten immer wieder zu Niederschlägen kommt, kann man im Dezember damit rechnen, dass es dort trocken bleibt. Perfekt also, um dem deutschen Winter zu entfliehen! Thailand ist außerdem als Urlaubsziel um diese Jahreszeit vergleichsweise günstig. Flüge nach Bangkok im Dezember gibt es von allen deutschen Flughäfen bereits ab rund 550 Euro. Auch mehrere Reiseanbieter werben mit günstigen Pauschalreisen nach Thailand.

Wo kann man im Dezember noch baden?

Für Badeurlaub im Dezember muss man nicht unbedingt den weiten Weg nach Thailand auf sich nehmen. Viel näher liegt Abu Dhabi. Die Hauptstadt der Arabischen Emirate ist im Sommer eigentlich viel zu heiß, um sie zu besuchen. Denn im Juli und August herrschen dort über 40 Grad Durchschnittstemperatur. Viel besser eignet sich ein Besuch im Dezember, wenn die Durchschnittstemperatur bei angenehmen 25 Grad liegt. Und auch wenn man bei Abu Dhabi im ersten Moment an riesige klimatisierte Shopping-Malls denkt, hat die Stadt doch mehr zu bieten. Denn sie liegt direkt am Persischen Golf und weist eine durchschnittliche Wassertemperatur von 23 Grad im Dezember auf. Das macht Abu Dhabi auch als Reiseziel für den nächsten Badeurlaub interessant. Die beliebtesten Strände sind laut TripAdvisor die öffentlichen Strände Saadiyat Beach und Corniche Beach. In den Bewertungen sprechen die Besucher von "Traumstränden". Weil die Küste außerdem ein Naturschutzgebiet sei, seien auch keine störenden Motorboote unterwegs. Wer außerdem eine Liege mit Sonnenschirm haben möchte, für den sind die Privatstrände Nation Riviera Beach Club und InterContinental Bayshore zu empfehlen.

Wer lieber in die andere Richtung fliegen will, für den gibt es traumhafte Destinationen in der Karibik zu erleben. Der Inselstaat Kuba bietet im Dezember eine Durchschnittstemperatur von 27 Grad Celsius. Das Wasser ist ebenso warm wie die Außentemperatur. Außerdem ist auch hier im Dezember Trockenzeit, sodass sich Kuba perfekt als Ziel für einen Badeurlaub anbietet. Besonders gut auf TripAdvisor bewertet, sind die Strände Varadero Beach auf der Halbinsel Hicacos und Playa Pilar auf der Insel Cayo Gillermo. Glaubt man den Bewertungen, dann sind dies die weißesten Strände mit dem türkisesten Wasser auf Kuba.

Wo ist es im Dezember in Europa am wärmsten?

Wer nicht so weit reisen und lieber in Europa bleiben will, auch für den gibt es Möglichkeiten, Sonne zu genießen, zum Beispiel auf den Kanaren. Diese gehören zu Spanien und sind somit noch Teil der EU. Auf der drittgrößten kanarischen Insel Gran Canaria kann man im Dezember mit Temperaturen um die 22 Grad rechnen. Besonders zu empfehlen sind Fuerteventura und Gran Canaria im Dezember, wenn man surfen möchte - oder es zumindest lernen. Denn dann bieten die Inseln im Dezember laut wetter.com die perfekten Bedingungen: Das Wetter ist angenehm warm und der Wind genau richtig zum Wellenreiten.

Auch auf dem europäischen Festland ist es in Spanien am wärmsten. Die andalusische Stadt Málaga weist im Dezember Höchsttemperaturen von immerhin 17 Grad Celsius vor. Aber nicht nur für einen Städtetrip im Dezember eignet sich Málaga perfekt. Auch die Bergtouren, die man im angrenzenden Gebirge machen kann, sind eine Reise wert. Auf TripAdvisor werden insbesondere Bergwanderungen zum La Concha und eine Wanderung auf dem Caminito del Rey empfohlen, wenn man trainiert ist und ein wenig klettern will.

Auch Italien bietet im Süden mildes Klima, um eine Dezemberreise zu machen. Die sizilianische Stadt Catania besticht ebenfalls mit 17 Grad im Dezember und weist jede Menge schöne Sehenswürdigkeiten auf, die man bei einem Städtetrip bewundern kann, zum Beispiel das Kloster Monastero der Benedettini oder der Piazza del Duomo, der Hauptplatz der Stadt. Aber auch die Natur hat einiges zu bieten: Ganz nah an Catania kann man den Vulkan Ätna bestaunen. Touren dorthin werden von den Reisenden sehr empfohlen. Auf TripAdvisor schreiben Besucher, man habe eine tolle Aussicht über die ganze Stadt.

Welche Reiseziele werden im Dezember noch empfohlen?

Natürlich gibt es noch weitere Reiseziele, die ebenfalls das perfekte Klima bieten, um dem kalten Winter zu entkommen. Hier sind noch ein paar weitere Ideen: