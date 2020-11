17:08 Uhr

Nach der Bluttat in Graben: Die Kriminalpolizei ermittelt weiter

Eine ruhige Wohngegend in Graben, solide Häuser in eingewachsenen Gärten. Doch hier geschah Anfang August die Bluttat.

Die Ermittlungen gegen einen 69-Jährigen, der Anfang August seine Ex-Frau getötet haben soll, dauern noch an. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.

Von Maximilian Czysz

Die Ermittlungen gegen einen Mann, der Anfang August seine Ex-Frau in ihrer Wohnung in Graben getötet haben soll, dauern noch an. Das teilt die Staatsanwaltschaft in Augsburg auf Nachfrage mit. Der 69-Jährige ist in einer forensischen Klinik.

Die genauen Hintergründe der Bluttat sind unklar. Der Mann soll, wie berichtet, seine Ex-Frau getötet haben. Anschließend fuhr mit dem Auto nach Gersthofen. Dort wollte er sich in einem Hotel mit einem Messer das Leben nehmen. Ein Gast entdeckte den Mann auf der Toilette. Für die Frau in Graben kam dagegen jede Hilfe zu spät. Nach Auskunft der Staatsanwalt ist derzeit davon auszugehen, dass das Tatgeschehen unmittelbar zum Tod der Frau geführt hat.

Lesen Sie auch:

Themen folgen