Sie sind Helden der Straße: Zwei Lastwagenfahrer verhinderten am Mittwochmorgen womöglich einen größeren Unfall auf der B17.

Eine Frau hatte laut Polizeibericht offenbar gesundheitliche Probleme, als sie am Steuer eines Lastwagens saß. So kam es gegen 7.35 Uhr zwischen Schwabmünchen und dem Logistikzentrum in Graben zu einer Serie von Verkehrsunfällen.

Lastwagen gerät zweimal in den Gegenverkehr

Die 50-Jährige fuhr von Schwabmünchen kommend auf der Kreisstraße A 30 in Richtung Graben. Dabei geriet sie mindestens zweimal in den Gegenverkehr, wodurch es jeweils zu einer Streifkollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen kam. Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Auf der Kreisstraße A 16 kam es dann zu einer weiteren Streifkollision mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine.

Auf der B17 reagieren zwei Lastwagenfahrer

Anschließend bog die 50-Jährige auf die B17 in Richtung Landsberg ab. Zwei andere Lastwagenfahrer erkannten ihre auffallende Fahrweise und reagierten: Sie setzten sich mit ihren Fahrzeugen vor die Frau und bremsten ihren Sattelzug herunter. Auf Höhe Kaufering kam das Gefährt mit der Frau am Steuer zum Stehen. Als eine Polizeistreife eintraf, war offensichtlich, dass die Frau ein gesundheitliches Problem hatte und ärztliche Versorgung benötigte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Autofahrer beweist Courage

Neben den beiden Lastwagenfahrern, die mit ihrer geistesgegenwärtigen Reaktion womöglich einen größeren Unfall verhinderten, gibt es noch einen weiteren Verkehrsteilnehmer, der viel Courage bewies: Ein Autofahrer hatte ab Schwabmünchen die Fahrt der 50-Jährigen beobachtet und war ihr hinterhergefahren. Er meldete sich wie andere Betroffene bei der Polizei. Eine Streife, die sich auf den Weg gemacht hatte, konnte schließlich den Autofahrer am Handy erreichen - er gab durch, dass die Fahrt auf der B17 gerade beendet worden war. Die Polizisten konnten dank ihm schneller und zielgerichtet an die Stelle.

Polizei sucht jetzt weitere Geschädigte

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 bei der Inspektion in Schwabmünchen zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht. Geprüft wird außerdem, ob die gesundheitliche Einschränkung der Frau bereits vor Fahrtantritt bestanden hat.