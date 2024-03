Endlich Ferien und dann regnet's? Unsere Freizeittipps für drinnen

Für die Osterferien haben wir Schlechtwetter-Tipps für Familien und Großeltern, die auf Enkeln aufpassen, im Landkreis Augsburg gesammelt.

Aktuell schwankt das Wetter zwischen Regen und Sonne. Vorsorglich haben wir ein paar Tipps für drinnen zusammengestellt. Ob Schnitzeljagd, Nester basteln oder T-Shirt gestalten: Die Museen im Landkreis Augsburg bieten Kindern so einige Freizeitangebote.

Westlich von Augsburg steht das Umweltzentrum Schmuttertal. Es ist in einem rund 1000 Jahre alten Gutshof mit Mühle untergebracht. In den Osterferien können Kinder aus Zweigen, Moos und Bast ein schönes Osternest am Montag, 25. März von 10 Uhr bis 12 Uhr basteln. Die Kosten inklusive Material belaufen sich auf sechs Euro pro Person. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 08238/3004-27 oder per E-Mail unter umweltzentrum@markt-diedorf.de möglich.

Osternester in Oberschönenfeld basteln oder T-Shirts batiken

Ebenfalls in den Stauden gelegen ist das Kloster Oberschönenfeld. Dort können Kinder ab acht bis zwölf Jahren in der Kreativwerkstatt gedrechselte Holzeier färben oder Osternester gestalten. Damit die Kinder auf Ostern eingestimmt sind, gibt es einen kurzen Überblick über das Osterfest. Der Kurs kostet zehn Euro inklusive Material und findet am Mittwoch, 27. März, von 10 Uhr bis 14 Uhr statt. Die Anmeldung ist bis Montag, 25. März, unter der Telefonnummer 08238 3001 0 möglich. Ein paar Tage später findet eine T-Shirt-Färbe-Aktion statt. Kinder können am Freitag, 5. April, von 10 Uhr bis 14 Uhr mit Batik-Technik färben. Also am besten gleich bis Mittwoch, 3. April, anmelden. Die Kosten belaufen sich auf zehn Euro inklusive Material.

Nach einem spielerischen Ausstellungsbesuch geht es zum kreativen Gestalten in die museumspädagogische Werkstatt. Foto: Oda Bauersachs

Ballonmuseum Gersthofen lockt mit Schnitzeljagd

Nördlich von Augsburg bietet das Ballonmuseum Gersthofen die Schnitzeljagd "Das Geheimnis des Ballon-Barons" an. Kinder zwischen sieben bis zehn Jahren dürfen am Freitag, 5. April, 2024 ab 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr das Ballonmuseum Gersthofen unsicher machen. Die Veranstaltung kostet nur 1,50 Euro. Eine Anmeldung ist per E-Mail unter: ballonmuseum@gersthofen.de oder telefonisch unter 0821/ 2491-506 möglich. Im Museum können Kinder unter anderem die bunt bemalte Holzgondel "Erdlieb" zu bestaunen, die zu schwer war, um in die Lüfte aufzusteigen. Zahlreiche Schautafeln zeigen Ballonunfälle und Hörstationen erzählen von den ersten Aufstiegen in die Luft.

Lechmuseum bietet Kindern eine virtuelle Schatzsuche und ein Lechfloß

Ein besonderes Glanzstück des Lechmuseums ist die trockengelegte historische Schauturbine, die Besucher über zwei Ebenen erkunden können. Foto: LEW/Michael Hochgemuth

Das Lechmuseum Bayern beim Kraftwerk in Langweid am Lech liegt ebenfalls im Norden von Augsburg. Es öffnet am letzten Tag der Osterferien, Sonntag, 7. April von 10 Uhr bis 18 Uhr seine Türen für Groß und Klein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Im Außenbereich liegt ein Kraftwerkslehrpfad und ein nachgebautes, historisches Lechfloß. Innen bieten drei Ebenen Informationen rund um Wasserkraft, Stromerzeugung und Unesco-Wasser-Kultur-Erbe. Kinder können virtuell auf Schatzsuche am Lech gehen und erkunden, welche Tiere im Lechtal leben. Anschließend können Besucher in den Lechauen verweilen und bei warmem Wetter vielleicht sogar schon die Füße vorsichtig ins Wasser strecken.

In Schwabmünchen töpfern oder Perlen weben

Das Museum und die Galerie der Stadt Schwabmünchen bietet für Familien einen Ton-Workshop am Donnerstag, 28. März, von 11 Uhr bis 13.30 Uhr an. Susanne Bergmann vom Atelier zum guten Ton zeigt Kindern und Eltern, wie sie am besten mit Ton umgehen und was man daraus schönes machen kann. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person. Perlenkünstler Shige Fujishiro zeigt passend zum Frühling am Samstag, 6. April, wie jeder an sein vierblättriges Kleeblatt aus Perlen kommt. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Beginn der Veranstaltung ist von 16 Uhr bis 18 Uhr. Eine Anmeldung zu den Osterangeboten ist unter museum@schwabmuenchen.de möglich.