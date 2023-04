Unser Gewinnspiel zu Ostern: Finden Sie den Hasen!

Wo ist der Osterhase versteckt? Machen Sie sich auf die Suche – insgesamt sechs Hasen können Sie in den Online-Artikeln finden.

Wer suchet, der findet - das gilt an Ostern nicht nur für Kinder. Sie können diesen Hasen nämlich in unseren lokalen Artikeln ( Augsburg Land) finden. Bis einschließlich Karsamstag verstecken wir sechs Osterhasen, jeweils auf einem Bild eines Online-Artikels. Damit Sie es bei Ihrer Suche einfacher haben: Hier finden Sie ein Übersicht aller in der Schwabmünchner Allgemeinen erschienen Artikel und hier sind die aus der AZ Augsburg Land.

Wir sind gespannt, wie viele es schaffen, alle sechs Hasen aufzuspüren. Wer alle findet, hat Aussichten auf eine süße Überraschung. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir entsprechende Gutscheine. So können Sie mitmachen: Finden Sie das Bild mit dem Hasen, machen Sie uns einen Screenshot und senden diesen entweder an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Einsendeschluss ist der 14. April 2023

Sie können die Seite natürlich auch ausdrucken, den Hasen einkringeln und das Bild ausschneiden. Oder Sie gehen in der gedruckten Zeitung auf die Suche. Wenn Sie bis einschließlich Karsamstag alle sechs Bilder gefunden haben, stecken Sie diese in einen Umschlag und schicken ihn entweder an die Redaktion AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen, oder aber an die Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen.

Egal, ob Sie digital oder analog teilnehmen: Bitte geben Sie Adresse, Telefonnummer und eventuell E-Mail an, damit wir Sie kontaktieren können. Einsendeschluss ist der 14. April. (AZ)