Das neue Kulturprogramm für Königsbrunn ist da

Zum Dreikönigskonzert am 6. Januar präsentiert das Kulturbüro Carl Orffs „Carmina Burana“. Das Stück beginnt um 18 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle und ist beinahe ausverkauft, wie Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek mitteilt. Es zählt zu den eindrucksvollsten und bekanntesten Chorwerken des 20. Jahrhunderts. Mit seiner einzigartigen Mischung aus mittelalterlichen Texten und Orffs ausdrucksstarker Komposition zieht es das Publikum seit Jahrzehnten in seinen Bann. Gemeinsam mit der bekannten 3BA Concert Band aus Friedberg bringt der Jubiläumschor des Augsburger Sängerkreis (ASK) unter Leitung des Dirigenten Corsin Tuor das populäre Meisterwerk nach Königsbrunn. Über 150 Musikerinnen und Musiker, darunter ganze Chöre, gehören dem Jubiläumschor an. Als Solisten wurden die renommierten Sänger Alfons Brandl und Daniel Böhm, sowie die Sängerin Anna Magdalena Rauer verpflichtet. Das Werk kommt in der Brass-Fassung auf die Bühne.

Bücher loben ist Kult in Königsbrunn

Mit einer Buchvorstellung in der Stadtbücherei geht es im Januar weiter. Was tue ich eigentlich in Meknes? - Ein spannender Zeitzeugenbericht des Augsburgers Willy Bernheim. Als Jude wurde er 1933 verhaftet. Später konnte er nach Frankreich und in die Fremdenlegion fliehen und kehrte 1945 als französischer Soldat und Befreier nach Deutschland zurück. Diese mitreißend geschriebene Autobiografie wird am 15. Januar um 19 Uhr von den Enkeln Willy Bernheims gelesen, zusammen mit dem Königsbrunner Klaus Wolf.

Im Februar gibt es eine Inklusions-Veranstaltung: Eine gemeinsame Vernissage von Schülern der Brunnenschule und des Gymnasiums Königsbrunn. Von 20. Februar bis 10. März sind die Bilder in Acrylfarbe auf Leinwand der 20 jungen Menschen um die 18 Jahre, die zusammen einen Malkurs belegt haben, im Bürgerservicezentrum ausgestellt. Die Vernissage findet am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr statt.

Wer sich für den portugiesischen Jakobsweg interessiert, kann sich bei einem Vortrag von Wolfgang Niederzoll am 27. Februar im Bürgerservicezentrum informieren. Der Caminho Portugues ist 240 Kilometer lang und wurde als einer von vielen Pilgerwegen von Niederzoll bereits begangen.

Wer schon immer mal ein Buch loben wollte, hat am 12. März in der Stadtbücherei die Chance dazu. Mit einer Mischung aus Literatur, Unterhaltung und Musik wartet die Königsbrunner Kult-Veranstaltung wieder auf Bücherfreunde. Die Buchloberinnen und Buchlober, alles bekannte Königsbrunner Persönlichkeiten, haben acht Minuten Zeit, um ihr ganz spezielles Lieblingsbuch dem Publikum zu präsentieren. Urs Jandl führt durch diesen Abend.

Icon Vergrößern Wegkreuze und ihre Geschichte: Eine Ausstellung informiert in Königsbrunn. Foto: Anke Maresch Icon Schließen Schließen Wegkreuze und ihre Geschichte: Eine Ausstellung informiert in Königsbrunn. Foto: Anke Maresch

Die Ausstellung Flurkreuze nimmt mehr als ein Dutzend Königsbrunner Weg- und Flurkreuze in den Blick. Jedes Kreuz hat eine Geschichte zu erzählen. Die verstorbene Stadträtin Emmi Leupolz hatte ursprünglich die Idee, jetzt wurde eine Broschüre zu Wegkreuzen ins Leben gerufen, die bei der Vernissage am 14. März um 15 Uhr vorgestellt wird. Im Bürgerservicezentrum ist die Ausstellung von 15. März bis 30. April zu sehen.

Was macht eine Münchner Spitzenköchin am Gardasee?

Autorin Gudrun Grägel liest aus ihrem Buch „Caffè Latte mit Schuss“ in der Stadtbücherei und schickt ihre Protagonistin, eine Münchner Spitzenköchin, zum Ermitteln an den Gardasee. Dolce Vita und Spannung gibt es am 26. März um 19 Uhr.

Beim Königsbrunner Campus am 2. April referiert Jan Paul Lindner, Professor für Technology Assessment am Institut für Materials Resource Management, über Nachhaltigkeit. Im Informationspavillion 955 wird der Begriff Nachhaltigkeit in seine einzelnen Aspekte zerlegt.