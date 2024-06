Königsbrunner Stadtbus wird elektrisch

In Zukunft fahren sechs Busse mit Elektroantrieb auf den 800er-Linien.

Der Stadtbus Königsbrunn wird noch umweltfreundlicher: Auf den 800er-Linien kommen nun insgesamt sechs Busse mit Elektroantrieb zum Einsatz.

Die Stadtbuslinien in Königsbrunn erbringen insgesamt jährlich 580.000 Fahrplankilometer. Mit der Elektrifizierung des Stadtverkehr Königsbrunn knüpft der AVV an das bereits im Jahr 2020 erfolgreich gestartete E-Bus-Pilotprojekt der Linie 506 im Landkreis Augsburg an. Die Busse verkehren zwischen Zusmarshausen und Augsburg. Ausgestattet sind die Zwölf-Meter-Gefährte mit modernster Technik. Beim Startschuss hieß es damals, dass die beiden Elektrobusse bald Zuwachs bekommen dürften. Bis zum Jahr 2025 solle nach einer EU-Vorgabe ein Viertel der Nahverkehrsbusse emissionsfrei unterwegs sein.

Die neuen E-Busse für Königsbrunn sollen Mitte Juni zusammen mit den beiden Vertretern der Bietergemeinschaft - Stefan Kühn, Vorsitzender der Regionalleitung DB-Regio Bus Region Bayern und Werner Ziegelmeier, Gesellschafter der Z Mobility – Werner Ziegelmeier GmbH - vorgestellt werden. Sie werden einen Einblick in die Herausforderungen dieses E-Bus-Projektes geben.

E-Flotte auch in Aichach

Im März startete eine größere E-Flotte im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg: Zehn-E-Busse auf den den Linien des Bündels Wittelsbacher Land 02, die alle von beziehungsweise nach Aichach verkehren. 380.000 Fahrplankilometer im Jahr werden mit E-Bussen bedient. Jährlich werden circa 192 Tonnen CO2 eingespart.

Auch Augsburg wird elektrisch

Auch in Augsburg wird auf die neue Technologie gesetzt: Die Augsburger Stadtwerke - über Jahrzehnte Vorreiter beim Betrieb von emissionsarmen und inzwischen klimaneutralen Erdgasbussen - wollen sich in den kommenden Jahren von der Verbrenner-Technologie verabschieden und bei Neubeschaffungen auf Elektrobusse setzen. Kommendes Jahr soll eine letzte Bestellung über 28 Erdgasbusse erfolgen, um die Flotte turnusgemäß zu erneuern und eine Rückfallebene für die Umstellung zu haben, ab 2028 sollen dann die ersten E-Busse durch Augsburg rollen. Zug um Zug soll die Flotte der insgesamt rund 90 Stadtbusse komplett auf Batteriebetrieb umgestellt werden.