Königsbrunn

vor 16 Min.

Umgeknickte Bäume: Königsbrunn bietet 2000 Euro Belohnung für Hinweise

Zehn Patenbäume sind, wie kürzlich bei der Rosenstraße, mutwillig zerstört worden. Lediglich zwei der jungen Bäume direkt an der Straße Alter Postweg stehen noch sowie der größere und somit ältere Baum auch direkt am Alten Postweg.

Plus Die Stadt Königsbrunn zeigt sich angesichts umgeknickter Bäume am Alten Postweg fassungslos. Für Hinweise, die zu den Tätern führen, ist eine Belohnung ausgesetzt.

Von Victoria Schmitz

Am Freitag haben Unbekannte zehn junge Bäume in Königsbrunn beschädigt. Dabei handelte es sich um Patenbäume, die erst frisch am Fußweg vom Alten Postweg zur Ulrichshöhe gepflanzt wurden. Vor Weihnachten gab es einen ähnlichen Fall in Königsbrunn: Am Rosenpark wurden ebenfalls vier Patenbäume beschädigt. Die Stadt Königsbrunn erklärte, "schlichtweg fassungslos vor diesen beiden Vandalismus-Fällen zu stehen" - und für Hinweise, die zu den Tätern führen, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro auszusetzen.

