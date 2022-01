Schon wieder: Zehn frisch gepflanzte Bäume in Königsbrunn umgeknickt

Unbekannte haben die frisch gepflanzten Bäume auf dem Alten Postweg Weg zur Ulrichshöhe in Königsbrunn beschädigt. Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Schon wieder sind in Königsbrunn Bäume von Unbekannten beschädigt worden. Dieses Mal berichtet die Polizei, dass zehn Bäume auf dem Fußweg vom Alten Postweg zur Ulrichshöhe in Königsbrunn massiv beschädigt wurden. Der Schaden an den nördlich des Gehweges frisch gepflanzten und mit einer dreieckigen Anpflanzhilfe versehenen Pflanzen dürfte sich auf etwa 7000 Euro belaufen.

Die unbekannten Täter waren vermutlich am Freitag zwischen 6 und 23 Uhr am Werk. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden. Erst kurz vor Weihnachten waren im Rosenpark in Königsbrunn vier Patenbäume von Unbekannten beschädigt worden. Damals belief sich der Schaden auf etwa 1000 Euro. (AZ)