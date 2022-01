Hausärztemangel: Es braucht mehr Anreize für junge Ärztinnen und Ärzte

Plus In manchen Gemeinden im Kreis tun sich Mediziner schwer, einen Nachfolger für ihre Praxis zu finden. Deshalb braucht es finanzielle und strukturelle Anreize.

Die Menschen im Landkreis sind im Schnitt 44 Jahre alt. Die Hausärztinnen und Hausärzte sind mit 56 Jahrendeutlich älter. Ungewöhnlich ist der Altersunterschied nicht – in anderen Regionen ist er noch prekärer. Doch er macht eines deutlich: Die Verantwortlichen müssen jetzt etwas tun, damit auch in zwanzig Jahren alle Patientinnen und Patienten hausärztlich versorgt werden können.