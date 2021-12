Welche Folgen hat die Impfpflicht für Pflegedienste im Landkreis?

Plus Ab März müssen sich Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen impfen lassen. Verantwortliche bei ambulanten Pflegediensten befürchten, dass Angestellte kündigen. Dabei ist das Personal jetzt schon knapp.

Sie müssen sich testen, rund um die Uhr Maske tragen und bald auch impfen lassen: Für Pflegerinnen und Pfleger ist die Pandemie eine enorme Belastung. Schon jetzt fehlt es an Personal - an den Wertachkliniken helfen Soldatinnen und Soldaten aus, um den Engpass zu überbrücken. Mit der Impflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal ab Mitte März könnte sich die Situation verschärfen. Verantwortliche bei ambulanten Pflegediensten im Landkreis befürchten, dass Pflegekräfte kündigen.