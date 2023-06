Windkraft auf dem Lechfeld: Nun gibt es Gegenwind von der Bundeswehr

Die Lechfeldgemeinden möchten gemeinsam Windkraftanlagen bauen. Unter anderem von der Bundeswehr wurden nun Einschränkungen des möglichen Standorts geäußert.

Auf etwa acht bis zehn Prozent der Gemeindefläche im Lechfeld hatte sich der Untermeitinger Gemeinderat im März zur Nutzung für Windenergie einigen können. Nun hatten Behörden, sämtliche Ämter und die Bevölkerung im Rahmen der ersten Verfahrensbeteiligung der Öffentlichkeit die Gelegenheit, Einwände zu erheben. Insbesondere von Bundeswehrseite gibt es wie erwartet deutliche Einschränkungen.

Denn die Flächen, in denen die Windkraftanlagen entstehen sollen, liegen unterschiedlich weit von der Start- und Landebahn der Bundeswehr entfernt in zwei Radien: Einmal vier Kilometer entfernt und einmal sechs Kilometer entfernt. Bei den vier Kilometer entfernten Flächen sieht die Bundeswehr ein Problem: Ihre taktische Flugnavigation, einer mit Funkfeuer operierende Station, die Piloten hilft, Flugzeuge auch im Blindflug zu navigieren, strahlt ein dauerhaftes Signal aus. Die Windkraftanlagen könnten dieses beeinflussen und somit Auswirkungen auf den Flugverkehr haben, so die Befürchtung.

Durch die Einschränkungen fällt wohl die Hälfte der möglichen Fläche weg

"Wir geben dem nach und bewegen uns nur in dem Sechs-Kilometer-Abstand, beharren aber darauf, dass das das Mindeste ist, was herauskommen soll. Es kann nicht sein, dass wir von der Bundeswehr überall Einschränkungen hinnehmen müssen", sagte Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Für die geplante Fläche bedeutet das nach Schätzungen des Bürgermeisters, ein Minus von rund der Hälfte, was etwa vier Prozent der Gemeindefläche übrig lassen würde. Das ist noch immer deutlich mehr als das geforderte Ziel von Bund und Land von 1,8 Prozent, das bis 2027 erreicht werden muss. Schropp erinnerte jedoch nochmal daran, dass Untermeitingen für andere Kommunen mitbauen müsse, die aufgrund der Bundeswehr oder räumlicher Widerstände nicht in der Lage seien, Flächen auszuweisen.

Flächensicherung: Wer bekommt wie viel vom Kuchen?

Daneben läuft noch immer die Flächensicherung, also Grundstücksgespräche mit den Grundstückseigentümern, ob sie bereit sind, sich an Bürgerwindanlagen zu beteiligen. An die 50 Grundstückseigentümer haben bereits zugestimmt. Flächen müssen über 20 Jahre zur Verfügung gestellt werden, um die Windanlagen zu errichten. Das passiere im engen Austausch mit den beteiligten Nachbarkommunen - zusammen mit Obermeitingen und Langerringen sei eine gemeinsame "Bürgerwind im Hochfeld GmbH und Co KG" gegründet, Schwabmünchen überlege noch, so Schropp.

Diskutiert wurde zudem, ob auch Flächen gesichert werden müssten, die im Gebiet liegen, auf denen jedoch aufgrund von Einschränkungen keine Windkraft entstehen könne. Dies betrifft zum Beispiel eine Fläche, durch die sich eine bereits gebaute Stromleitung zieht. Schropp argumentierte, dass die Fernleitung auch bestehen müsse, um den Strom an das europäische Fernnetz zu transportieren. Grundstückseigentümer hätten zurückgemeldet, dass sie es ungerecht fänden, hier nur einen Teil der Flächenpacht zu bekommen. Ihm sei es wichtig, alle gleich zu behandeln, auch mit Hinblick auf ein einheitliches Vorgehen mit den Nachbargemeinden. Mit dieser Meinung konnte er sich bei der Abstimmung durchsetzen.

Es gibt eine zweite Boulebahn für die Grüne Mitte

Daneben wurde unter anderem für die Grüne Mitte eine zweite Boulebahn beschlossen, auch mit dem Hintergrund, die Fläche für Veranstaltungen zu nutzen – die Kosten dafür liegen bei 8000 Euro. Und bei der "unendlichen Geschichte" Lechpark konnte die Änderung des Bebauungsplans abgeschlossen werden: Nun ist eine Erweiterung der Nutzung durch kulturelle, soziale, sportliche und gesundheitliche Aktivitäten möglich. So ist beispielsweise die Einrichtung einer Paintball-Sportspielstätte geplant.