Im Auto des Nachbarn durch den Landkreis Augsburg

Gestiegene Sprit-Preise, ein Bus-Fahrplan, der sich auf die Hauptlinien im Landkreis Augsburg konzentriert und ausfallende Züge. Das sind nur einige Faktoren, die die Mobilität der Menschen im Landkreis einschränken. Ab September soll es im Landkreis einen neuen Weg geben, von A nach B zu kommen. Durch die Zusammenarbeit mit der Mitfahr-Plattform „fahrmob“ will das Landratsamt, neben dem bereits fahrenden On-Demand-Bus Aktivvo, ein zusätzliches, nachhaltiges Angebot für Bürgerinnen und Bürger schaffen, das außerdem die Mobilitätswende ankurbelt.

Die Mitfahr-Plattform soll laut Annemarie Scirtuicchio, Sprecherin des Landratsamts Augsburg, im September dieses Jahres starten. „Besonders interessant ist sie für Pendelnde, die regelmäßig die gleichen Wegstrecken zurücklegen. Aber auch Einkaufsfahrten oder Fahrten zu Arztterminen können über die Plattform organisiert werden“, sagt Scirtuicchio. Das Besondere an der Plattform sei, dass es eine Verknüpfung mit dem ÖPNV gebe. Das heißt, dass bei einem Fahrtgesuch ein Teil der Strecke mit dem öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt werden kann, sollte sich kein passendes Mitfahrangebot ergeben. Die Plattform verweist dann auf das Angebot der Bayerischen Eisenbahngesellschaft oder der Deutschen Bahn.

Arbeitgeber aus der Region sollen mitmachen

Die Plattform funktioniert digital. Bürgerinnen und Bürger des Landkreises können ihre Fahrten mit dem eigenen Auto, die ohnehin stattfinden würden, anderen Nutzerinnen und Nutzern zur Mitfahrt anbieten. Umgekehrt können auch Fahrgesuche eingestellt werden, um eine potenzielle Mitfahrgelegenheit zu finden. Pro angefangene zehn Kilometer Strecke bezahlt der Mitfahrende einen Euro. Laut Scirtuicchio sollen auch Firmen und Vereine in das Angebot einbezogen werden. „Auf der Plattform haben sich bisher zwölf Vereine angemeldet“, sagt die Sprecherin. Auch ein Treffen mit Firmen, der IHK Schwaben, der Handwerkskammer Schwaben und der Regio Augsburg Wirtschaft habe es bereits gegeben, bei dem den anwesenden Firmen die Funktionsweise der Mitfahr-Plattform erläutert wurde. Insgesamt waren acht Arbeitgeber aus der Region Augsburg bei der Veranstaltung anwesend.

Das Klima schützen und lokale Vereine unterstützen

„Fahrmob” will den Fokus auf Kurzstrecken und die Einbindung lokaler Vereine im Landkreis setzen. Registrierte Nutzende fahren für einen von ihnen ausgewählten, auf der Mitfahrplattform angemeldeten Verein. Allerdings ist keine Mitgliedschaft im Verein erforderlich. Das Geld, welches der Nutzende durch seine Fahrten einnimmt, kann am Jahresende auf freiwilliger Basis an den ausgewählten Verein gespendet werden. Die Vereine, die anschließend frei über das Geld verfügen, können laut Scirtuicchio durch die Benennung eines Verkehrsbotschafters eine wichtige Multiplikator-Rolle für die Mobilitätswende im Landkreis Augsburg einnehmen. Ob sich das Angebot insbesondere auf die mobilitätsschwache, ältere Bevölkerung durchschlägt, wird sich nach Start von „fahrmob“ am 16. September zeigen. (mit AZ)

Weitere Informationen unter der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/fahrmob.