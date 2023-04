So geht es bei Siegmund Care nach dem Ende der Maskenpflicht weiter

Plus Während der Corona-Pandemie stieg Siegmund zu einem der größten Maskenlieferanten Deutschlands auf. Nun ist der Umsatz massiv eingebrochen.

Auch ein erfahrener Geschäftsmann liegt manchmal daneben. Vor rund einem Jahr ging Firmenchef Bernd Siegmund im Interview mit unserer Redaktion davon aus, dass Masken die Menschen "noch bis ins nächste oder sogar übernächste Jahr begleiten" würden. Zumindest rechtlich spielt der Gesichtsschutz seit einigen Wochen keine Rolle mehr: Zum 1. März fielen in Bayern alle verbliebenen Corona-Regeln.

Der Firma Siegmund aus Oberottmarshausen ist damit ein großes Geschäftsfeld fast komplett weggebrochen. Der Weltmarktführer im Bereich industrieller Schweiß- und Spanntische entwickelte sich in der Corona-Pandemie zu einem der größten Maskenlieferanten in Deutschland, gründete mit Siegmund Care sogar einen neuen Unternehmenszweig. Wie geht es dort nach dem Ende der Corona-Regeln weiter?