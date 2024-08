Pokalknüller mit Derbycharakter

Zwei Vereine aus dem Landkreissüden haben es ins Achtelfinale des Totopokals im Fußballkreis Augsburg geschafft und die treffen am Dienstag um 19 Uhr aufeinander. Die Partie der SpVgg Langerringen gegen den TSV Bobingen verspricht echte Pokalatmosphäre. Beide Teams sind in der vergangenen Saison aus ihren Ligen abgestiegen. Der TSV Bobingen musste die Landesliga und die SpVgg die Bezirksliga nach nur einem Jahr wieder verlassen. So werden sie sich in den Punktspielen der kommenden Saison nicht begegnen. Im Pokal standen sie sich aber schon mehrfach gegenüber. Die Bobinger haben den Kreispokal in der Saison 21/22 als Sieger beendet. Langerringen kam im Vorjahr bis ins Halbfinale und scheiterte erst im Elfmeterschießen am späteren Bezirksligameister SV Cosmos Aystetten. „Wir können also Pokal gegen hochkarätige Gegner“, sagten die Langerringer Abteilungsleiter Günther Müller, Ralf Schultz und Franz Strehle. Das bewies das Team der SpVgg auch beim 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den Bezirksligaaufsteiger SpVgg Lagerlechfeld in der dritten Runde vor einer Woche. Die Bobinger setzten sich da beim Kreisligisten FC Kleinaitingen klar mit 3:0 durch.

Langerringen steckt noch in der Saisonvorbereitung

Während der TSV Bobingen schon zwei Punktspiele in der Bezirksliga erfolgreich mit 3:0 gegen den FC Königsbrunn und 2:0 beim FC Oberstdorf bestritten hat, stehen die Langerringer noch in der Vorbereitung auf die Kreisligasaison, die am kommenden Wochenende beginnt. Nach dem Pokalsieg gegen Lagerlechfeld testete Spielertrainer René Hauck sein Team am Sonntag gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen aus der Kreisliga Allgäu Nord und gewann mit 4:1. Beide Mannschaften scheinen also für ein spannendes Pokalderby am Dienstag um 19 Uhr in der Langerringer Sportanlage bestens gerüstet zu sein. Schiedsrichter der Partie ist Simon Schwank.

Ebenfalls am Dienstag findet die Achtelfinal-Partie des TSV Ustersbach gegen den TSV Dinkelscherben statt. Dieses Spiel beginnt schon um 18.30 Uhr. Alle anderen Begegnungen werden am Mittwoch um 18.30 Uhr ausgetragen.