Ein Konzert für die musikbegeisterte Schule

Das Orchester des Staatstheaters Augsburg belohnt die Untermeitinger Grundschule mit dem Zauberlehrling.

Die Grundschule Untermeitingen wurde im Juli vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit dem Profil „Musikbegeisterte Schule“ ausgezeichnet. Einer der Gründe dafür ist, dass das Orchester des Staatstheaters Augsburg den Schülern immer wieder ein besonderes Musikerlebnis bietet. Zu seinem 20-jährigen Schulkonzert-Bestehen präsentierte das Orchester nun die Komposition „Der Zauberlehrling“ von Paul Dukas nach der Ballade von Johann Wolfgang von Goethe.

Die Schüler durften aktiv mit Bewegungen zur Zauber-, Besen- und Wassermusik mitwirken. Sprecherin Katja Schild erklärte ihnen die einzelnen Instrumente. So fanden die Erst- bis Viertklässler spielerischen Zugang zur klassischen Musik. Die Freude an der Musik und am eigenen musikalischen Tun war auch der Beweggrund für Christiane Reismüller zur Bewerbung als musikbegeisterte Schule. Ihr pädagogisches Konzept sieht die Musik als belebendes Element der Schulkultur. „Das Erlernen eines Instrumentes, gemeinsames Singen, Musik machen und auch tanzen, fördert die Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit, die Kreativität und das Selbstbewusstsein. Musikalische Bildung macht zudem Spaß und stärkt das Gemeinschaftsgefühl“, sagt die Schulleiterin. Zur Umsetzung dieses Konzepts finden regelmäßige Fortbildungen für die Lehrkräfte statt.

Regelmäßige Mini-Konzerte von Berufsmusikern

Vorspiele der verschiedenen Gruppen für alle Kinder oder auch für bestimmte Jahrgangsstufen gehören ebenso zum Standard wie kleine Konzerte von Bläserklassenensembles bei den Schulfeiern. Regelmäßig gibt es Mini-Konzerte von professionellen Musikern, bei denen verschiedene Musikrichtungen und die dazugehörigen Instrumente erklärt werden. Die Lehrkräfte bieten Gruppenunterricht für Orff-Instrumente, Ukulele, Flöten und Trommeln an.

Darüber hinaus gibt es seit 15 Jahren eine Kooperation mit der Musikschule Lechfeld mit Bläserklassen für die dritte und vierte Jahrgangsstufe, einer Rhythmusgruppe für die zweiten Klassen und der musikalischen Grundbildung in allen ersten und zweiten Klassen. Über die Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik werden Aktionstage veranstaltet. Als Sahnehäubchen gibt es dann immer wieder mal Kinderkonzerte von Profis wie dem Staatstheater Augsburg, der Kinder-Mitmach-Oper und anderen Künstlern.

Auszeichnung für mehrere Schulen

Dieses Engagement und die Kreativität würdigte das Bayerische Ministerium für Unterricht und Kultus mit der Verleihung des Profils „Musikbegeisterte Grundschule“. In Bayern erhielten 140 Grundschulen, in denen die Musik eine hervorgehobene Rolle spielt, diese Auszeichnung. Im südlichen Landkreis Augsburg waren es neben Untermeitingen auch die Von-Imhof-Grundschule Klosterlechfeld, sowie die Grundschulen Langerringen, Großaitingen und Fischach-Langenneufnach.

Lesen Sie dazu auch