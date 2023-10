Glasfaserausbau in Untermeitingen: So soll es weitergehen

In Untermeitingen ruhen weiterhin die Glasfaser-Bauarbeiten. Bis zum Winter sollen nun die Löcher geschlossen werden. Zudem soll bald ein neuer Bauzeitplan her.

In Untermeitingen hatten zuletzt grobe Fehler beim geplanten Glasfaserausbau für Ärger gesorgt. Nach dem Baustopp, den die Gemeinde Mitte Juni verhängt hatte, waren die Bauarbeiten zunächst weitergegangen. Nun hatte die Gemeinde sich in der vergangenen Gemeinderatssitzung zusammen mit Vertretern der Telekom auf einige Eckpunkte für das weitere Vorgehen verständigt.

Diese habe eingestanden, dass die Kommunikationspolitik des Konzerns, beziehungsweise der ausführenden Firma, "unterirdisch" gewesen sei, berichtet Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp. So seien zuletzt etwa in den Lechfeldgemeinden Broschüren verteilt worden, welche die Information enthielten, dass in vier Wochen Baubeginn sei. „Das stimmt jedoch gar nicht, da der Baustopp weiterhin gilt und auch weiter bestehen bleibt“, so Schropp.

Bis zum Winter müssen alle Löcher zu sein

Weiter sei bei dem Gespräch kommuniziert worden, dass bis zum Winter alle Löcher verschlossen sein müssten, damit keine Gefahr etwa für den Winterdienst bestehe. „Das muss bis zum Winteranbruch behoben sein“, sagt der Bürgermeister. Dementsprechend sei ein weiterer Baustart erst im Frühjahr 2024 möglich.

Wichtig ist der Gemeinde außerdem, dass die Telekom die Verantwortung für den unglücklichen Verlauf des Glasfaserausbaus übernimmt: „Wir wollen als Gemeinde nicht die Schuld auf uns nehmen, denn uns trifft keine“, erklärt Schropp. Bis Mitte nächster Woche sollen nun die neuen Bauleitplanungen mitsamt Zeitfenster vorgelegt werden. Es sei auch ein neuer Bauleiter eingesetzt worden. Die Gemeinde wünsche sich insgesamt, dass die Kommunikation besser werde und mehr Struktur hineinkomme, denn: "Momentan kommt uns das Ganze eher wie ein Hühnerhaufen vor."