Wegen der Corona-Pandemie: Zwei Drittel der Deutschen wollen "koa Wiesn"

Exklusiv Corona lässt das Münchner Oktoberfest wohl zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Eine deutliche Mehrheit der Deutschen würde eine Absage der Wiesn befürworten.

In einer Pandemie ist kein Platz für das größte Volksfest der Welt - das sagen rund zwei Drittel der Deutschen. 68,5 Prozent befürworten, das Münchner Oktoberfest wegen Corona auch in diesem Jahr abzusagen. Mehr als jeder Zweite fordert sogar, dass die Wiesn "auf jeden Fall" ausfallen sollte. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Lediglich jeder fünfte Befragte (20,7 Prozent) würde sich wünschen, dass das Volksfest auf der Theresienwiese trotz der Umstände stattfindet. 10,8 Prozent sind unentschieden.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte in der vergangenen Woche große Zweifel daran geäußert, dass das Oktoberfest 2021 stattfinden könne. Er könne sich angesichts der aktuellen Pandemielage nur schwer vorstellen, das berühmte "O'zapft is'!" über die Münchner Theresienwiese zu rufen. Immerhin: Ein wenig Rest-Hoffnung unter Wiesn-Fans bleibt. Gegenüber unserer Redaktion sagte Reiter: "Die Entscheidung, ob die Wiesn in diesem Jahr stattfinden kann oder ein zweites Mal in Folge ausfallen muss, ist noch nicht getroffen."

Zwei Drittel der Bayern befürworten eine Absage des Oktoberfests

Eine Entscheidung gegen das Oktoberfest 2021 hätte nicht nur den Rückhalt der Mehrheit der Deutschen, sondern sogar auch den Rückhalt aus der bayerischen Bevölkerung. Ganz ähnlich zu den Ergebnissen im Bund befürworten bayernweit knapp sieben von zehn Befragten (69,3 Prozent) eine Absage der Wiesn. Nur etwa jeder Fünfte (20,8 Prozent) plädiert dafür, das Volksfest trotz der Corona-Pandemie auszurichten. 9,9 Prozent sind unentschieden.

Nicht aufs Oktoberfest verzichten wollen offenbar vor allem AfD-Wähler. Lediglich rund ein Drittel von ihnen fordert laut Umfrage die Absage des weltweit größten Volksfests, 53,4 Prozent wollen hingegen auf den Besuch im Bierzelt wohl nicht verzichten. Ganz anders sieht das Stimmungsbild in den politischen Lagern von Union, SPD, Grünen und Linke aus. Unter Grünen-Wählern würden acht von zehn Befragten eine Absage des Großereignisses gutheißen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Sollte das diesjährige Oktoberfest in München wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden?" wurden im Zeitraum vom 29.04. bis 30.04.2021 die Antworten von 5002 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

