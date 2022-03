Bayern sind wieder etwas zufriedener mit Söder – CSU verliert leicht

Exklusiv Knapp die Hälfte der Menschen in Bayern ist mit Ministerpräsident Markus Söder unzufrieden. Damit schneidet er allerdings besser ab als im Vormonat.

Markus Söders persönlicher Negativtrend bei Umfragen scheint vorerst gestoppt: Zwar ist noch immer knapp die Hälfte der Bayerinnen und Bayern – und damit eine klare Mehrheit – aktuell unzufrieden mit der Arbeit ihres Ministerpräsidenten. Im Vergleich zum Vormonat, als Söder die schlechtesten Zustimmungswerte seiner bisherigen Amtszeit hinnehmen musste, ist der Anteil der Unzufriedenen aber um fünf Prozentpunkte zurückgegangen: von 54 auf 49 Prozent. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, mit der unsere Redaktion kontinuierlich die politische Stimmung im Freistaat untersucht.

38 Prozent der Menschen in Bayern stellen Söder aktuell ein gutes Zeugnis aus – das sind fünf Prozentpunkte mehr als noch im Februar. Damit sind seit November mehr Bayerinnen und Bayern mit der Arbeit Söders unzufrieden als zufrieden. 13 Prozent der Befragten erlauben sich derzeit kein Urteil über den Ministerpräsidenten.

CSU verliert leicht, Grüne erholen sich

Während es für ihren Chef etwas bergauf geht, muss die CSU im Vergleich zum Vormonat geringfügige Verluste hinnehmen. Würde am Sonntag in Bayern gewählt, kämen die Christsozialen auf 36 Prozent – und damit auf einen Prozentpunkt weniger als im Vormonat. Über 40 Prozent, der Marke, die für die so stolze Partei lange als Maßstab galt, lag die CSU im „Bayern-Monitor“ zuletzt im Sommer 2021.

Deutlich verbessert im Vergleich zum Februar präsentieren sich die Grünen. Die Partei von Oppositionsführerin Katharina Schulze legt laut Umfrage von 14 auf 17 Prozent zu. Die Grünen wären damit wieder allein zweitstärkste Partei im Freistaat – so wie sie es in unserem „Bayern-Monitor“ seit Mitte 2018 durchgängig waren. Einzig im Februar war die Öko-Partei erstmals wieder gleichauf mit der seit der Bundestagswahl auch in Bayern verbesserten SPD. Die Sozialdemokraten, die bis September vergangenen Jahres über einen längeren Zeitraum hin zumeist unterhalb von zehn Prozent gelegen waren, konnten ihr Ergebnis des Vormonats halten. Sie kämen laut Umfrage erneut auf 14 Prozent der Stimmen.

Ebenso wie im Februar würden zehn Prozent der Bayerinnen und Bayern ihr Kreuz aktuell bei den Freien Wählern, der Partei von Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger, machen. Die FDP kann ihr Ergebnis aus dem Vormonat auch bestätigen. Sie bliebe bei acht Prozent. Sieben Prozent – und damit minus einen Prozentpunkt – könnte derzeit die AfD verbuchen. Weiterhin nicht Teil des Landtags, sollte am Sonntag gewählt werden, wäre Die Linke. Sie steht laut Umfrage bei drei Prozent – wie schon im Februar. (mit mol)

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die erste Frage wurden im Zeitraum vom 17.02.2022 bis 17.03.2022 die Antworten von 5018 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt, für die zweite Frage im Zeitraum vom 03.03.2022 bis 17.03.2022 die Antworten von 3003 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent für die erste und 2,9 Prozent für die zweite Frage.

Das ist unser Bayern-Monitor

Wir möchten wissen, wie Bayern tickt. In Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey untersuchen wir in Umfragen, wie die Menschen im Freistaat über bestimmte Themen denken.

Was es mit unserem Bayern-Monitor auf sich hat, warum wir das Ganze machen und wie die Civey-Umfragen funktionieren, erklären wir Ihnen an dieser Stelle. Alle Informationen auf einen Blick finden Sie hier.

