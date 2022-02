Bayern will Teil-Impfpflicht zunächst aussetzen: Mehrheit ist dagegen

Exklusiv Ministerpräsident Söder würde die Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Bayern gerne aussetzen. Rückhalt aus der Bevölkerung gibt es dafür mehrheitlich nicht.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mit einem Vorstoß einmal mehr Unmut auf sich gezogen. Für seine Ankündigung, die Impfpflicht für Gesundheitspersonal, die ab Mitte März gelten sollte, auszusetzen, wird der CSU-Chef nicht nur von Gesundheitsminister Karl Lauterbach kritisiert. Auch eine Mehrheit der Deutschen ist anderer Ansicht als Söder.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion bewerten 54 Prozent der Befragten die Volte Söders negativ. 38 Prozent unterstützen hingegen die Pläne des Freistaats. Der Rest ist unentschlossen. Etwas ausgeglichener stellt sich die Situation in Bayern dar: Befürworter und Gegnerinnen des Aussetzens der Teil-Impfpflicht halten sich im Freistaat in etwa die Waage. Am Freitag lehnte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen die Teil-Impfpflicht ab und verpasste damit Söders Plänen einen Dämpfer.

Ältere sehen Söders Vorstoß zur Teil-Impfpflicht kritischer

Auf Bundesebene kommt die Ankündigung des CSU-Chefs laut Umfrage vor allem bei Anhängerinnen und Anhängern von AfD und FDP gut an. Selbst im politischen Lager der Union gehen die Meinungen jedoch auseinander. Unverständnis für Söders Vorstoß äußern vor allem Wählerinnen und Wähler von SPD und Grünen. Tendenziell bewerten es vor allem ältere Menschen negativ, dass Bayern die Teil-Impfpflicht zunächst aussetzen will: Unter den über 65-Jährigen sehen das 64 Prozent kritisch, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es hingegen nur 41 Prozent der Befragten.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wie bewerten Sie, dass Bayern die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht voraussichtlich erst später einführen wird?" wurden im Zeitraum vom 10.02.2021 bis 11.02.2022 die Antworten von 5002 Teilnehmenden aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.