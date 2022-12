Weiter deutliche Mehrheit für CSU und Freie Wähler in Bayern

Richtig so @Willi D.

umsonst habe ich in meiner letzten Antwort an @Wolfgang S. ja nicht geschrieben:

>>Was nicht ist, das könnte ja vielleicht noch werden,

ja wenn der Söder will, wenn der Merz weiter so in der Zustimmung abbaut, da hat nämlich der Markus zur Zeit die Nase wieder vor dem Friedrich.

Na sowas aber auch!<<



Ja vielleicht juckt es ja den Markus "nochmals" aufs Bundes-Kanzler-Kandidaten- Eis zu gehen, falls er die Bayerischen Landtagswahl wieder mit einem guten Ergebnis (was ich hoffe und auch glaube) gewinnt, warum denn dann nicht?



>>Von solch "Hochkarätern" wie Dr.F.J.Strauß, Dr.E.Stoiber und Dr.Theo Waigel kann Deutschland nur träumen, wenn

man sie mit Friedrich Merz vergleicht, der im hinteren Drittel der Beliebtheit der deutschen Politiker steht, obwohl sich die Union

zur derzeit stärksten Partei gemausert hat mit 28 - 30 %, ein Zeichen, dass Merz nicht der geeignete Kanzlerkandidat der Union ist.<<



Jedenfalls denke ich nicht, dass die CDU/CSU mit einem Kanzlerkandidaten "Friedrich Merz" besser fahren würde, als mit Markus Söder, NEIN.

Auch wenn darüber der "Markus Lanz" wieder sein "Süffisantes hämisches Grins-Gesicht" aufsetzen würde! "Lach"

