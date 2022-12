Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer müssen derzeit frieren. Russland greift in weiten Teilen des Landes gezielt die Infrastruktur an, auch die zivile. Das heißt: Immer wieder fällt der Strom aus, die Versorgung mit Wasser ist schwierig – und klar: Die Heizungen funktionieren oft nicht.

Georg Feuerer, ein Experte des Augsburger Stadtarchivs, sieht Parallelen zu einer Zeit, wie es sie auch schon einmal in Deutschland gegeben hat: Infolge des Ersten Weltkriegs mussten viele Augsburgerinnen und Augsburger hungern und frieren. Nicht nur Nahrungsmittel wurden rationiert, sondern auch die Kohle zum Heizen. Meine Kollegin Eva Maria Knab hat mit Feuerer gesprochen und zeichnet nach, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen der Lage vor 100 Jahren und heute gibt.

Der Tag: Am Donnerstagmorgen hat Russland erneut massive Raketenangriffe gegen die Ukraine gestartet. Die Verteidiger sprechen von 120 Raketen, die landesweit vor allem gegen die Infrastruktur und Zivilisten gerichtet gewesen seien. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Das russische Verteidigungsministerium prahlte in der Zwischenzeit auf Telegram: "Die Kalibr gehen niemals aus." "Kalibr" sind russische Mittelstreckenraketen.

Die Lage: Ob die "Kalibr" tatsächlich nicht ausgehen, ist derweil aber gar nicht so sicher. Am 26. Dezember wurde der russische Militärflughafen Engels angegriffen, mutmaßlich von ukrainischen Drohnen. Das britische Verteidigungsministerium interpretiert dies als Zeichen für die Verwundbarkeit der russischen Luftabwehr. Die Begründung: Die Russen bräuchten die meisten ihrer Luftabwehrwaffen an der Front in der Ukraine – was die Ziele im eigenen Land angreifbar mache.

Für den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist die Lage derzeit klar: "Putin verliert den Krieg auf dem Schlachtfeld." Weiter sagt Habeck: "Ich bin dafür, dass Deutschland zusammen mit den Alliierten die Ukraine so unterstützt, dass sie diesen Krieg gewinnen kann." Dieser Meinung ist wohl auch Unions-Fraktionschef Friedrich Merz: Er fordert weiter, dass Deutschland moderne Kampfpanzer an die Ukraine liefert. Merz kritisiert die Regierung: "Es fehlt im Kanzleramt offenbar der politische Wille, in Europa Führung zu übernehmen."

