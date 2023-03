Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Fossile Brennstoffe sind – zumindest im Vergleich zu vor dem Ukraine-Krieg – ein teures Gut. Jetzt haben Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck und SPD-Bauministerin Klara Geywitz einen Entwurf für mehr Klimaschurtz beim Heizen vorgelegt. Demnach müssten schon ab dem 1. Januar 2024 neue Heizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden können. Das ist ein sportlicher Plan, findet Michael Kerler.

Der Tag: Die russische Führung will den seit Monaten tobenden Kampf um die Stadt Bachmut mit unverminderter Härte weiterführen, sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Moskau. Zuvor hatte die ukrainische Führung angebliche Pläne für einen Rückzug aus der umkämpften Stadt zurückgewiesen. Britische Geheimdienste werten zudem Spannungen zwischen der russischen Regierung und der russischen Privatarmee Wagner als Zeichen für die prekäre Lage Russlands im Ukraine-Krieg. Außerdem verurteilte ein Moskauer Gericht einen 23-jährigen Anti-Kriegs-Aktivisten wegen der angeblichen Verbreitung von Falschnachrichten über Russlands Armee in der Ukraine zu achteinhalb Jahren Haft.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Angesichts stetiger Waffenlieferungen westlicher Länder an die Ukraine warnt der Verteidigungsausschuss des britischen Parlaments vor einer zu starken Ausdünnung der eigenen Munitionsreserven. Dies gefährde nicht nur weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, sondern sei auch eine Gefahr für die eigene Sicherheit, da es viele Jahre dauere, bis die Reserven wieder aufgestockt seien.

Die Region: Wegen dem Ukraine-Krieg flüchten viele Menschen aus ihrem Heimatland und suchen auch in Deutschland Zuflucht. Kommunen müssen dafür sorgen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. In Krumbach soll nun ein traditionsreiches Gebäude als Notunterkunft dienen: die Metzgerei, der Gasthof und das Hotel der Familie Falk, ein markanter Mittelpunkt des Stadtteils Hürben. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten am Montagabend einstimmig einer Nutzungsänderung zu. Künftig finden dort 73 besonders schutzwürdige Einreisende Platz. Die Gebäude des Familienbetriebes werden zu einem Übergangswohnheim für Geflüchtete.

Mehrere Hundert Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Dienstag durch Augsburgs Innenstadt gezogen. Verdi erhöht den Druck auf die Arbeitgeber. Denn mit der Inflation, die durch den Ukraine-Krieg auf Rekordhöhen liegt, sollen aus Sicht der Gewerkschaft auch die Löhne steigen.

