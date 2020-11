vor 48 Min.

Biathlon in Peking, 26.2.21: Live-Übertragung in TV & Stream, Zeitplan, Termine

Am 26. Februar 2021 starten die Biathleten im Weltcup 2020/21 in der chinesischen Metropole Peking. Peking ist erstmals Teil des Weltcup-Kalenders und folgt auf die WM in Pokljuka. Alle Infos zur Übertragung in TV & Stream, zu Zeitplan, Termin und Datum erfahren Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup in Peking findet vom 26. Februar bis zum 1. März 2021 statt und gilt als Generalprobe für die Winterspiele im Jahr 2022. Die Biathletinnen und Biathleten treten in den Disziplinen Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel an. Alle Informationen zu den Rennen, den Zeitplan inklusive Terminen und Uhrzeit sowie zur Übertragung in TV und Stream, erhalten Sie hier.

Biathlon-Weltcup 20/21 in Peking: Termine, Uhrzeit, Spielplan

Freitag, 26.02.2021: Frauen Staffel 4x6 km, 9.15 Uhr (MEZ)

Samstag, 27.02.2021: Männer Staffel 4x7,5 km, 9.15 Uhr (MEZ)

Sonntag, 28.02.2021: Frauen Sprint 7,5 km, 6.35 Uhr (MEZ)

Sonntag, 28.02.2021: Männer Sprint 10 km, 9.30 Uhr (MEZ)

Montag, 01.03.2021: Frauen Verfolgung 10 km, 9.15 Uhr (MEZ)

Montag, 01.03.2021: Männer Verfolgung 12,5 km, 11.15 Uhr (MEZ)

Übertragung in TV & Stream: Biathlon-Weltcup in Peking, China, bei ARD oder ZDF?

Der erste Biathlon-Weltcup aus Peking, China, wird live im kostenlosen Free-TV zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen, wie im letzten Jahr auch, die Weltcup-Rennen im Wechsel – sowohl im TV als auch im kostenlosen Live-Stream. Auch Eurosport hatte vergangenes Jahr einige Biathlon-Wettkämpfe ausgestrahlt. Wer die Veranstaltung in Peking senden wird, ist derzeit noch nicht klar. Sobald es diesbezüglich nähere Informationen gibt, melden wir uns an dieser Stelle.

Biathlonzentrum Kuyangshu in Peking: neu im Biathlon-Weltcup

Das nordische Ski- und Biathlonzentrum liegt etwa 180 km von Peking entfernt im Distrikt Chongli. Chongli ist seit über 20 Jahren ein bekanntes Skigebiet für Skifahrer aus China. Das Stadion besteht aus einem Langlauf- und Biathlonstadion, bietet 20.000 Zuschauern Platz und wird im Jahr 2022 die Olympischen Spiele in den Disziplinen Langlauf, Nordische Kombination, Biathlon und Skispringen ausrichten.

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup:

