Runde 2 beim DFB-Pokal: Teams, Termine und die Übertragung im TV oder Live-Stream

Beim DFB-Pokal 21/22 steht heute die 2. Hauptrunde an. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu den Teams und der Übertragung des DFB-Pokal.

2. Hauptrunde im DFB-Pokal 21/22: Am 26. und 27. Oktober steht bereits die 2. Runde des Turniers an. Von den ursprünglich 64 Mannschaften sind noch 32 im Rennen um den diesjährigen Pokal. Welche Teams treten gegeneinander an? Alle wichtigen Infos zu den Mannschaften und der Übertragung der Partien des DFB-Pokal erhalten Sie hier.

DFB-Pokal - 2. Runde: Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Die Auslosung der Partien in der 2. Hauptrunde fand am 29. August 2021 statt und wurde live in der ARD übertragen. Auch die einzelnen Partien werden im TV von der ARD, Sport1 sowie dem Pay-TV Sender Sky übertragen. Hier sehen Sie, welche Partien im Free-TV oder Pay-TV laufen:

Video: SID

Übertragung der 2. Hauptrunde live im Free-TV oder Pay-TV: Termine, Uhrzeiten und Sender folgen

32 Mannschaften haben es in die 2. Runde des DFB-Pokals geschafft. Das sind die Begegnugnen, die am 26. und 27. Oktober 2021 ausgetragen werden:

Preußen Münster - Hertha BSC

- Waldhof Mannheim - Union Berlin

- VfL Osnabrück - SC Freiburg

- 1860 München - Schalke 04

- Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

- VfL Bochum - FC Augsburg

- Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

- Dynamo Dresden - St. Pauli

- 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel

- Jahn Regensburg - Hansa Rostock

- 1. FC Nürnberg - Hamburger SV

- Mainz 05 - Arminia Bielefeld

- VfB Stuttgart - 1. FC Köln

- Borussia Dortmund - FC Ingolstadt

- Bayer Leverkusen - Karslruher SC

- SV Babelsberg - RB Leipzig

DFB-Pokal 21/22: Teams und Teilnehmer der 2. Hauptrunde

Zu Beginn starteten 64 Teams in das Turnier. 36 Plätze wurden hier von den Mannschaften aus der 1. und der 2. Bundesliga belegt. Vier Mannschaften qualifizierten sich aus der 3. Liga durch ihre gute Platzierung. Zudem traten insgesamt 21 Landespoalsieger sowie jeweils eine Mannschaft aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen an. Welche Mannschaften den Sprung ins Turnier schafften, stand bereits im Juli 2021 fest.

In der 2. Hauptrunde treten nun die verbliebenen 32 Mannschaften gegeneinander an. Das sind die Teams, die es bereits in die 2. Runde des DFB-Pokal geschafft haben:

Bundesliga

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin

Arminia Bielefeld

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg

FC Bayern München

FC Schalke 04

Hertha BSC

RB Leipzig

SC Freiburg

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

2. Bundesliga

1. FC Nürnberg

FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Hannover 96

Holstein Kiel

Karlsruher SC

SSV Jahn Regensburg

VfL Bochum

VfL Osnabrück

3. Bundesliga

Dynamo Dresden

FC Hansa Rostock

FC Ingolstadt 04

04 SV Waldhof Mannheim

TSV 1860 München

Regionalliga

SC Preußen Münster

SV Babelsberg 03

Live-Ticker zu Runde 2 im DFB-Pokal 21/22:

Wenn Sie die Spiele des DFB-Pokal nicht live im TV oder Stream sehen können, können Sie die Begegnungen auch mit unserem Live-Ticker verfolgen:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

(AZ)