SV Babelsberg - RB Leipzig im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Das DFB-Pokal-Spiel SV Babelsberg - RB Leipzig läuft live im TV und Stream. Wir haben einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung für Sie.

Am 26. und 27. Oktober 2021 findet die zweite Runde des DFB-Pokal Turniers statt. Der SV Babelsberg ist eine von zwei verbliebenen Mannschaften aus der Regionalliga und konnte sich in der ersten Runde des Turniers gegen den Bundesligisten Greuter Fürth durchsetzen. Nun trifft die Mannschaft aus Brandenburg in der zweiten Runde erneut auf einen Vertreter der Bundesliga: RB Leipzig.

Wie können Sie das Spiel zwischen dem SV Babelsberg und dem RB Leipzig live im TV und Stream verfolgen? Alle Infos zur Übertragung sowie einen Liveticker mit allen Highlights und Infos zur Aufstellung haben wir hier für Sie.

SV Babelsberg - RB Leipzig im DFB-Pokal 2021/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Regionalliga-Verein SV Babelsberg trifft am Dienstag, 26. Oktober 2021, auf den Bundesligisten RB Leipzig. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion.

Babelsberg gegen Leipzig im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Partie zwischen Babelsberg und Leipzig wird es nur im Pay-TV bei Sky zu sehen geben. Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel : Babelsberg - Leipzig , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 26. Oktober 2021

Dienstag, 26. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Karl-Liebknecht-Stadion , Potsdam

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu SV Babelsberg vs. RB Leipzig: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Mit unserem Datencenter sind Sie immer aktuell über alle Termine und Ergebnisse der Spiele des DFB-Pokals 2021/22 informiert. Natürlich können Sie hier im Liveticker auch die Partie zwischen dem SV Babelsberg und RB Leipzig verfolgen - mit allen Toren, gelben und roten Karten und den Highlights des Spiels als Kommentar. Kurz vor Anpfiff des Pokalsspiels finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Mannschaften.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Zwar gibt es die meisten Spiele des DFB-Pokals 21/22 nur im Pay-TV zu sehen, aber je weiter das Turnier voranschreitet, desto mehr Partien werden auch im Free-TV übertragen. Sport1 zeigt eine Begegnung pro Runde des Turniers. Weitere Spiele wird es im Ersten zu sehen geben. Eine Partie der zweiten Runde des DFB-Pokals sowie zwei Achtelfinal-Begegnungen, beide Spiele im Halbfinale und das Finale, das im Mai 2022 stattfindet, werden von der ARD übertragen.

Hier auf dieser Seite können Sie die entsprechenden Spiele im Live-Stream der ARD verfolgen. Über diesen Link gelangen Sie zum Stream von Sport1.

DFB-Pokal 21/22: SV Babelsberg und der RB Leipzig - Bilanz und Infos

Bisher sind sich die beiden Vereine aufgrund des Klassenunterschieds noch nie auf dem Platz begegnet. In der Bundesliga verlief der Saisonstart für den Vizemeister RB Leipzig eher holprig, weshalb der Verein derzeit im unteren Drittel der Tabelle vertreten ist. In der Regionalliga Nordost sieht es dagegen für den SV Babelsberg etwas besser aus. Dennoch geht RB Leipzig als Bundesligist als klarer Favorit in die Partie.

SV Babelsberg

Liga: Regionalliga Nordost

Nordost Trainer: Jörg Buder

Stadion: Karl-Liebknecht-Stadion

RB Leipzig

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Jesse Marsch

Stadion: Red Bull Arena ( Leipzig )

