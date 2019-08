09:50 Uhr

Deontay Wilder – Luiz Ortiz: Infos und News zum Kampf

Boxkampf im Schwergewicht: Deontay Wilder und Luiz Ortiz boxen im November gegeneinander. Alle Infos zum Kampf und zur Übertragung in Live-Stream und TV finden Sie hier.

Boxen live: Deontay Wilder gegen Luiz Ortiz

Kampf-Termin ist am 9. November 2019

Beim Boxkampf geht es um einen WM-Titel

Wird der Fight live im Stream und TV gezeigt?

Boxen im Schwergewicht: Deontay Wilder (USA) trifft auf Luiz Ortiz (Kuba). Termin für den Boxkampf ist die Nacht von Samstag, 9. November 2019. Es geht bei dem Fight um den WM-Titel des Verbandes WBC – das ist einer von vier bedeutenden Boxverbänden weltweit. Alle News zum Kampf zwischen Wilder und Ortiz finden Sie hier – inklusive Informationen zur Übertragung in Live-Stream und TV. Außerdem stellen wir die Boxer im Kurz-Porträt vor.

WM-Boxen: Deontay Wilder gegen Luiz Ortiz

Deontay Wilder ("The Bronze Bomber") ist Weltmeister des Boxverbands WBC. Der 33-Jährige verlor in seiner Profi-Karriere noch keinen Kampf. In 41 Kämpfen siegte Wilder 40 mal – davon 39 mal per Knockout (zur Kampfbilanz). Der letzte Kampf des Amerikaners im Dezember 2018 ging Unentschieden aus: Wilder und der Brite Tyson Fury hatten nach zwölf Runden dieselbe Punktzahl erreicht. Ein Rückkampf zwischen Wilder und Fury ist im Gespräch – zuerst muss Wilder nun aber gegen Ortiz ran.

Deontay Wilder (links) setzte Tyson Fury mächtig zu. Bild: Lionel Hahn/PA Wire, dpa (Archiv)

Luiz Ortiz ("King Kong") kann ebenfalls eine beeindruckende Kampf-Bilanz vorweisen: Der 40-Jährige gewann bislang 31 Kämpfe, davon 26 durch Knockout (zur Kampfbilanz). Nur einmal musste sich Ortiz geschlagen geben – und zwar ausgerechnet gegen Deontay Wilder. Der US-Amerikaner errang im vergangenen Jahr einen Sieg durch Technisches Knockout über den Kubaner. Nun bekommt Ortiz mit dem Kampf im November eine Revanche gegen Wilder.

Deontay Wilder – Luiz Ortiz: Kampf live im Stream?

Der Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Luiz Ortiz wird mutmaßlich live im Stream gezeigt. Noch liegen allerdings keine Informationen vor, welcher Anbieter sich die Rechte an der Übertragung gesichert hat. Den letzten Wilder-Kampf gegen Dominic Breazeale übertrug das Streamingportal DAZN. Die Dienste des Streaminganbieters sind nach einem kostenlosen Testmonat kostenpflichtig. Monatlich kostet DAZN 9,99 Euro. Das Abo ist nach Angaben des Unternehmens monatlich kündbar.

Sobald klar ist, welcher Anbieter die Live-Übertragung zeigt, erfahren Sie das an dieser Stelle.

WBC-Weltmeister Deontay Wilder (rechts) schlug seinen Herausforderer Dominic Breazeale zu Boden. Damit war der Kampf der beiden US-Amerikaner nach 2:17 Minuten wieder vorbei. Bild: Frank Franklin II/AP, dpa (Archiv)

Wilder gegen Ortiz: Kampf live im TV?

Ebenfalls unklar ist, ob der Kampf zwischen Wilder und Ortiz im (Free-)TV gezeigt wird. Sobald es Informationen hierzu gibt, erfahren Sie das an dieser Stelle. (AZ)

