vor 4 Min.

Eishockey WM 2019, Spielplan, Ergebnisse: Finnland im Finale

Eishockey WM 2019: Deutschland ist nach dem Viertelfinale raus. Nach dem ersten Halbfinale konnte Finnland sich den Einzug ins Finale sichern. Die Infos zur WM.

Spielplan und Ergebnisse der Eishockey-WM 2019: Für Deutschland ist die Weltmeisterschaft nach der 1:5-Niederlage im Viertelfinale beendet. Auch Titelverteidiger Schweden musste sich im Viertelfinale in einem spannenden Duell gegen Finnland mit 4:5 geschlagen geben.

Im ersten Halbfinale heute konnte Finnland sich überraschend den Einzug ins Finale der Eishockey-WM 2019 sichern. Gegen Top-Favorit Russland gewann der zweimalige Weltmeister am Samstag in Bratislava mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Das Siegtor schoss Marko Anttila von Jokerit Helsinki in der 51. Minute. Ein Halbfinal-Spiel steht heute noch an: Deutschland-Bezwinger Tschechien gegen Kanada. Das Finale läuft am Sonntag um 20.15 Uhr.

Eishockey WM 2019: Spielplan, Termine, Datum & Einteilungen

Die Slowakei, die 2002 in Göteborg den Eishockey WM-Titel errang, richtet die Eishockey-Spiele zwischen den 16 Mannschaften aus Europa und Nordamerika aus. Die vierzehn bestplatzierten der Vorjahres-Weltrangliste und die beiden Gewinner der Gruppe A aus der Division I der Vorjahres-WM spielten in der Vorrunde um die Teilnahme an den Viertelfinals, die am 23. Mai 2019 stattfanden.

Eishockey-WM aktuell: Termine & Uhrzeiten im Überblick

Spiele der Vorrunde: 10. Mai bis 21. Mai 2019

Viertelfinale: Donnerstag, 23. Mai 2019 um 16.15 Uhr und 20.15 Uhr

Halbfinale: Samstag, 25. Mai 2019 um 15.15 Uhr und um 19.15 Uhr

WM-Finale: Sonntag, 26. Mai 2019 um 20.15 Uhr

Austragungsort WM Finale: Bratislava, Slowakei

Deutsche Spiele live im Free TV: Sport1

Streaming-Portal: DAZN

Eishockey-WM, Halbfinale: Spielplan, Termin, Ergebnisse

Samstag, 25. Mai 2019



Finnland – Russland um 15:15 Uhr (1:0)

Tschechien – Kanada um 19:15 Uhr



Viertelfinale der Eishockey WM 2019: Spielplan und Ergebnisse

Donnerstag, 23. Mai 2019:

Deutschland vs. Tschechien (1:5 - damit WM-Aus für Deutschland)

Kanada vs. Schweiz (3:2)

Russland vs. USA (4:3)

Finnland vs. Schweden (5:4)

Eishockey WM 2019: Die Termine & Spielzeiten der Deutschland-Gruppe A - Vorrunde

USA Finnland Kanada Deutschland Slowakei Dänemark Frankreich Großbritannien

Samstag, 11. Mai 2019:

Dänemark vs. Frankreich um 12.15 Uhr

Deutschland vs. Großbritannien um 16.15 Uhr (3:1)

Slowakei vs. Finnland: Samstag um 20.15 Uhr

Sonntag, 12. Mai 2019:

USA vs. Frankreich um 12.15 Uhr

Dänemark vs. Deutschland um 16.15 Uhr (1:2)

Großbritannien vs. Kanada um 20.15 Uhr

Dienstag, 14. Mai 2019:

Großbritannien vs. Dänemark um 16.15 Uhr

Deutschland vs. Frankreich um 20.15 Uhr (4:1)

Mittwoch, 15. Mai 2019:

USA vs. Großbritannien um 16.15 Uhr

Deutschland vs. Slowakei um 20.15 Uhr (3:2)

Samstag, 18. Mai 2019:

Dänemark vs. USA um 12.15 Uhr

Kanada vs. Deutschland um 16.15 Uhr (8:1)

Großbritannien vs. Slowakei um 20.15 Uhr

Sonntag, 19. Mai 2019:

Deutschland vs. USA um 16.15 Uhr (1:3)

Frankreich vs. Finnland um 20.15 Uhr

Dienstag, 21. Mai 2019

Finnland vs. Deutschland um 12.15 Uhr (2:4)

Slowakei vs. Dänemark um 16.15 Uhr

Kanada vs. USA um 20.15 Uhr

Das ist Gruppe B

Russland Tschechien Schweden Schweiz Lettland Norwegen Österreich Italien

Eishockey live: Die WM 2019 in Bratislava und Kosice, Slowakei

Das Turnier zwischen den weltbesten Eishockey-Teams findet in diesem Jahr zum 85. Mal statt. Die Internationale Eishockey Föderation (IIHF) ist Schirmherr der Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei, für die eine Regeländerung beschlossen wurde. Bei einem Gleichstand im WM-Finale, das am 26. Mai 2019 um 20.15 Uhr in Bratislava ausgetragen wird, entscheidet kein Penalty-Schießen über den neuen Weltmeister im Eishockey.

Die Eishockey-WM 2019 wird stattdessen durch 20 minütige Verlängerungen entschieden, in denen sich jeweils drei Spieler gegenüberstehen: Wer zuerst ein Tor erzielt („Sudden death“) gewinnt das WM-Finale. Das neue Overtime-Format verspricht ein spannendes Endspiel in der Slowakei, das viele Fans auf Sport1 live im Fernsehen und Free TV verfolgen werden. Fanreisen nach Bratislava und Kosice stehen bei glühenden Eishockey-Anhängern aber ebenfalls hoch im Kurs.

Themen Folgen