Handball bei Olympia 2021: Spielplan, Kader und Übertragung

Bei Olympia 2021 werden auch viele Handball-Spiele ausgetragen. Wir informieren Sie über den Spielplan, den Kader, die Termine und die Übertragung der Partien live im Free-TV oder Stream.

Handball bei Olympia 2021: Auch die die deutsche Mannschaft ist in Tokio dabei. Gegen welche Mannschaften sich Deutschland bis zum 7. August im Kampf um die Medaillen beweisen muss und wie die Begegnungen der Vorrunde aussehen, haben wir für Sie im Überblick zusammengestellt. Alle weiteren Infos zum Kader, den Terminen, dem Spielplan und den Partien in Tokio finden Sie ebenfalls hier.

Olympia 2021: Handball-Kader von Deutschland

Der Trainer der deutschen Handball-Mannschaft Alfred Gislason betrachtete die Qualifikation für Olympia 2021 als große Herausforderung. Allerdings hatte er im Vergleich zu der Aufstellung bei der Weltmeisterschaft mehr Erfahrung und zudem mehr Breite im Kader. Nach dem historisch schlechten zwölften Platz bei der WM konnte sich Deutschland so für die Olympischen Spiele qualifizieren. Den endgültigen Kader für Olympia 2021 hat Gislason vor Kurzem folgendermaßen bestätigt:

Tor:

Silvio Heinevetter

Johannes Bitter

Andreas Wolff

Rückraum:

Finn Lemke

Julius Kühn

Paul Drux

Kai Häfner

Juri Knorr

Philipp Weber

Steffen Weinhold

Außen:

Timo Kastening

Marcel Schiller

Uwe Gensheimer

Tobias Reichmann

Kreis:

Johannes Golla

Hendrik Pekeler

Jannik Kohlbacher

Teilnehmende Mannschaften bei Olympia 2021 im Handball

Als Gastgeber qualifizierte sich Japan automatisch für die Handball-Wettkämpfe bei Olympia 2021. Auch Dänemark stand als Sieger der Handball-Weltmeisterschaft für die Teilnahme an den Olympischen Spielen bereits fest. Argentinien erlangte das Ticket für Tokio mit einer Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spielen 2019, während sich Spanien und Ägypten zwei weitere Startplätze im Rahmen von Kontinentalmeisterschaften erspielten. Auch Bahrain sicherte sich bereits 2019 die Teilnahme bei Olympia 2021. Es verblieben sechs Tickets, um die zwölf Handball-Mannschaften kämpften. Es siegten Norwegen, Brasilien, Portugal, Frankreich, Schweden und Deutschland. Alle Teilnehmer der Handball-Turniere bei Olympia 2021 finden Sie im Anschluss aufgelistet.

Die Teilnehmer bei den Handball-Turnieren bei Olympia 2021:

Ägypten

Argentinien

Bahrain

Brasilien

Dänemark

Deutschland

Frankreich

Japan

Norwegen

Portugal

Schweden

Spanien

Handball bei Olympia 2021: Spielplan und Termine mit Uhrzeit und Datum

Vorrunde

Gruppe A: Norwegen, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Spanien, Argentinien

Datum Partie Uhrzeit (MESZ) 24.07.2021 Norwegen - Brasilien 2 Uhr 24.07.2021 Frankreich - Argentinien 4 Uhr 24.07.2021 Deutschland - Spanien 9.15 Uhr 26.07.2021 Brasilien - Frankreich 2 Uhr 26.07.2021 Argentinien - Deutschland 4 Uhr 26.07.2021 Spanien - Norwegen 9.15 Uhr 28.07.2021 Norwegen - Argentinien 9.15 Uhr 28.07.2021 Brasilien - Spanien 12.30 Uhr 28.07.2021 Frankreich - Deutschland 14.30 Uhr 30.07.2021 Argentinien - Brasilien 2 Uhr 30.07.2021 Frankreich - Spanien 7.15 Uhr 30.07.2021 Deutschland - Norwegen 14.30 Uhr 01.08.2021 Spanien - Argentinien 7.15 Uhr 01.08.2021 Norwegen - Frankreich 9.15 Uhr 01.08.2021 Deutschland - Brasilien 12.30 Uhr





Gruppe B: Dänemark, Schweden, Portugal, Japan, Ägypten, Bahrain

Datum Partie Uhrzeit (MESZ) 24.07.2021 Schweden - Bahrain 7.15 Uhr 24.07.2021 Portugal - Ägypten 12.30 Uhr 24.07.2021 Dänemark - Japan 14.30 Uhr 26.07.2021 Ägypten - Dänemark 7.15 Uhr 26.07.2021 Bahrain - Portugal 12.30 Uhr 26.07.2021 Japan - Schweden 14.30 Uhr 28.07.2021 Dänemark - Bahrain 2 Uhr 28.07.2021 Schweden - Portugal 4 Uhr 28.07.2021 Japan - Ägypten 7.15 Uhr 30.07.2021 Bahrain - Japan 4 Uhr 30.07.2021 Schweden - Ägypten 9.15 Uhr 30.07.2021 Portugal - Dänemark 12.30 Uhr 01.08.2021 Japan - Portugal 2 Uhr 01.08.2021 Ägypten - Bahrain 4 Uhr 01.08.2021 Dänemark - Schweden 14.30 Uhr





Finalrunde

Datum Partie Uhrzeit (MESZ) 03.08.2021 Viertelfinale 1 2.30 Uhr 03.08.2021 Viertelfinale 2 6.15 Uhr 03.08.2021 Viertelfinale 3 10 Uhr 03.08.2021 Viertelfinale 4 13.45 Uhr 05.08.2021 Halbfinale 1 10 Uhr 05.08.2021 Halbfinale 2 14 Uhr 07.08.2021 Spiel um Bronze 10 Uhr 07.08.2021 Finale 14 Uhr



Handball live: Übertragung von Olympia 2021 im Free-TV und Live-Stream

Die Olympischen Spiele werden seit den Winterspielen 2018 auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Hier sind sie live im Free-TV und Stream zu sehen. Zudem können Sport-Fans Olympia 2021 über Eurosport verfolgen. Im kostenpflichtigen Eurosport Player können alle Wettkämpfe von Olympia 2021 live und in voller Länge verfolgt werden. Somit sind auch alle Handball-Partien für Abonnenten im Live-Stream verfügbar.

Im Free-TV zeigt Eurosport 1 in der "Medal Zone" alle Entscheidungen in der Konferenz. ARD und ZDF wechseln sich bei der Übertragung ab und senden sowohl live als auch aufgezeichnete Wettkämpfe. Handball-Fans haben gute Chancen, die Partien, an denen Deutschland beteiligt ist live und in voller Länge verfolgen zu können.

Das ist der aktuelle Sendeplan für die Spiele der deutschen Handballmannschaft bei Olympia 21:

Samstag, 24. Juli 2021, 9.15 Uhr, ZDF

Vorrunde mit Deutschland gegen Spanien im Handball bei Olympia 2021

Montag, 26. Juli 2021, 4 Uhr, ZDF

Vorrunde mit Argentinien gegen Deutschland im Handball bei Olympia 2021

Mittwoch, 28. Juli 2021, 14.30 Uhr, ZDF

Vorrunde mit Frankreich gegen Deutschland im Handball bei Olympia 2021

Freitag, 30. Juli 2021, 14.30 Uhr, ZDF

Vorrunde Deutschland gegen Norwegen im Handball bei Olympia 2021

Sonntag, 1. August 2021, 12.30 Uhr, ZDF

Vorrunde Deutschland gegen Brasilien im Handball bei Olympia 2021

Donnerstag, 5. August 2021, 10 Uhr und 14 Uhr, ZDF

Halbfinals

Samstag, 7. August 2021, ZDF

10 Uhr: Spiel um Bronze, 14 Uhr: Finale

Olympia 2021 - Handball: Live-Ticker, Ergebnisse und Zeitplan

Bei uns finden Sie ein Datencenter zu allen Sportarten von Olympia 2021. Auch zum Handball bekommen Sie hier Liveticker, die Ergebnisse und die Termine:

Handball bei Olympia 21 live im Free-TV und Stream sehen trotz Zeitverschiebung

Wer die Handball-Spiele bei Olympia 2021 verfolgen möchte, sollte die Zeitverschiebung berücksichtigen: Die Hauptstadt Japans, Tokio, ist Deutschland zur Sommerzeit 7 Stunden voraus. So wird eine Partie, die in Japan um 16 Uhr startet, in Deutschland um 9 Uhr live übertragen. Wir informieren Sie stets über die Spielzeiten nach deutscher Zeit, sodass Sie kein Spiel der Handball-Mannschaft bei Olympia 2021 verpassen.

