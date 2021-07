Handball bei Olympia 2021: Argentinien gegen Deutschland im Free-TV und Live-Stream sehen

Deutschland trifft bei Olympia 2021 im Handball auf Argentinien. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos zu Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst.

Bei Olympia 2021 treten internationale Teams in insgesamt 33 Sportarten, 51 Disziplinen und 339 Wettkämpfen in Japans Hauptstadt Tokio gegeneinander an. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich im März diesen Jahres die Qualifikation erspielt. In der Gruppenphase tritt das Team in Gruppe A gegen Spanien, Norwegen, Argentinien, Frankreich und Brasilien an.

Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen eine Zusammenfassung zu allen wichtigen Infos des Handball-Spiels Argentinien - Deutschland - rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Handball bei Olympia 2021 mit Argentinien - Deutschland: Termin und Uhrzeit

In der Gruppenphase der Disziplin Handball bei den olympischen Spielen 2021 tritt das deutsche Nationalteam unter anderem gegen Spanien an.

Termin für das Handball-Spiel Argentinien - Deutschland ist Montag, der 26. Juli 2021, um 4 Uhr nach deutscher Zeit.

Das sind die restlichen Spiele von Gruppe A:

Sa, 24. Juli - 2 Uhr: Norwegen - Brasilien

- Sa, 24. Juli - 4 Uhr: Frankreich - Argentinien

- Sa, 24. Juli - 9:15 Uhr: Deutschland - Spanien

- Mo, 26. Juli - 2 Uhr: Brasilien - Frankreich

Mo, 26. Juli - 4 Uhr: Argentinien - Deutschland

Mo, 26. Juli - 9:15 Uhr: Spanien - Norwegen

Mi, 28. Juli - 9:15 Uhr: Norwegen - Argentinien

- Mi, 28. Juli - 12:30 Uhr: Brasilien - Spanien

- Mi, 28. Juli - 14:30 Uhr: Frankreich - Deutschland

- Fr, 30. Juli - 2 Uhr: Argentinien - Brasilien

- Fr, 30. Juli - 7:15 Uhr: Frankreich - Spanien

- Fr, 30. Juli - 14:30 Uhr: Deutschland - Norwegen

- So, 1. August - 7:15 Uhr: Spanien - Argentinien

- So, 1. August - 9:15 Uhr: Norwegen - Frankreich

- So, 1. August - 12:30 Uhr: Deutschland - Brasilien

Argentinien - Deutschland: Handball-Übertragung live im Free TV und Stream

Im deutschen Fernsehen werden alle olympischen Disziplinen zu sehen sein. So wird auch das Handball-Spiel Argentinien - Deutschland vom 26. Juli 2021 übertragen. Der Sender: ZDF, der alle Vorrunden des deutschen Teams live im Free-TV und Gratis-Stream überträgt.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten:

Spiel: Argentinien - Deutschland

- Ort: Tokio , Japan

, Datum: Montag, 26. Juli 2021

Montag, 26. Juli 2021 Start: 4 Uhr

4 Uhr Übertragung: ZDF

Das ist der deutsche Kader bei Olympia 2021:

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter ( MT Melsungen ), Johannes Bitter ( HSV Hamburg )

(KS Vive Kielce/POL), ( ), ( ) Linksaußen: Marcel Schiller ( Frisch Auf Göppingen ), Uwe Gensheimer ( Rhein-Neckar Löwen )

( ), ( ) Rechtsaußen: Tobias Reichmann ( MT Melsungen ), Timo Kastening ( MT Melsungen )

( ), ( ) Kreis: Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt ), Hendrik Pekeler ( THW Kiel), Jannik Kohlbacher ( Rhein-Neckar Löwen )

( ), ( Kiel), ( ) Rückraum Mitte: Philipp Weber ( SC Magdeburg ), Juri Knorr ( Rhein-Neckar Löwen )

( ), ( ) Rückraum links: Julius Kühn ( MT Melsungen ), Paul Drux ( Füchse Berlin )

( ), ( ) Rückraum rechts: Kai Häfner ( MT Melsungen ), Steffen Weinhold ( THW Kiel)

( ), ( Kiel) Abwehr: Finn Lemke ( MT Melsungen )

Handball bei Olympia 2021: Allgemeine Infos zur Übertragung

Die beiden deutschen Free-TV-Sender ARD und ZDF haben sich die Rechte zur Übertragung der einzelnen Olympia-Disziplinen gesichert - so auch im Handball und wechseln sich mit der Ausstrahlung ab. Auch über den Sender Eurosport können die Wettkämpfe verfolgt werden - doch dieser ist kostenpflichtig. ARD und ZDF stellen zusätzlich zur Live-Übertragung auch noch einen Gratis-Stream bereit.