Handball bei Olympia 2021: Termine, Kader, Spielplan & Übertragung live im Free-TV und Stream

Die deutsche Handball-Mannschaft hat sich im März 2021 die Qualifikation für Olympia gesichert. Das DHB-Team tritt folglich vom 23. Juli bis zum 28. August 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio im Kampf um die Goldmedaillen an. Wir informieren Sie über den Spielplan, den Kader, die Termine und die Übertragung der Partien live im Free-TV und Stream.

Handball bei Olympia 2021: Beim Qualifikationsturnier in Berlin vom 12.-14.03.2021 gewann die deutsche Handball-Mannschaft gegen Algerien sowie Slowenien und spielte unentschieden gegen Schweden. Mit dem zweiten Platz sicherte sich die DHB-Auswahl die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Welchen Gegnern sich Deutschland vom 24. Juli bis zum 8. August im Kampf um die Medaillen stellen muss, steht derzeit noch nicht fest. Alle anderen Infos zum Kader, den Terminen, dem Spielplan und den Partien in Tokio finden Sie hier.

Olympia 2021: Kader Olympia-Qualifikation

Der Trainer der deutschen Handball-Mannschaft Alfred Gislason betrachtete die Qualifikation für Olympia 2021 als große Herausforderung. Allerdings hatte er im Vergleich zu der Aufstellung bei der Weltmeisterschaft mehr Erfahrung und zudem mehr Breite im Kader. Nach dem historisch schlechten zwölften Platz bei der WM konnte sich Deutschland so für die Olympischen Spiele qualifizieren. Die im Anhang gelisteten Spieler sind Bestandteil des Teams, das sich das Ticket für Tokio erspielte. Der endgültige Kader für Olympia 2021 steht derzeit noch nicht fest.

Tor:

Silvio Heinevetter

Johannes Bitter

Andreas Wolff

Rückraum:

Kai Häfner

Sebastian Heymann

Juri Knorr

Julius Kühn

Fabian Wiede

Philipp Weber

Steffen Weinhold

Fabian Böhm

Außen:

Timo Kastening

Marcel Schiller

Patrick Groetzki

Uwe Gensheimer

Kreis:

Johannes Golla

Hendrik Pekeler

Patrick Wiencek

Spielplan, Termine, Mannschaften bei Olympia 2021: Handball

Als Gastgeber qualifizierte sich Japan automatisch für die Handball-Wettkämpfe bei Olympia 2021. Auch Dänemark stand als Sieger der Handball-Weltmeisterschaft für die Teilnahme an den Olympischen Spielen bereits fest. Argentinien erlangte das Ticket für Tokio mit einer Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spielen 2019, während sich Spanien und Ägypten zwei weitere Startplätze im Rahmen von Kontinentalmeisterschaften erspielten. Auch Bahrain sicherte sich bereits 2019 die Teilnahme bei Olympia 2021. Es verblieben sechs Tickets, um die zwölf Handball-Mannschaften kämpften. Es siegten Norwegen, Brasilien, Portugal, Frankreich, Schweden und Deutschland. Alle Teilnehmer der Handball-Turniere bei Olympia 2021 finden Sie im Anschluss aufgelistet. Der aktuelle Spielplan steht derzeit noch nicht fest.

Die Teilnehmer bei den Handball-Turnieren bei Olympia 2021:

Ägypten

Argentinien

Bahrain

Brasilien

Dänemark

Deutschland

Frankreich

Japan

Norwegen

Portugal

Schweden

Spanien

Der aktuelle Spielplan für die Olympischen Sommerspiele in Tokio steht derzeit noch nicht fest. Wir aktualisieren an dieser Stelle.

Datum Partie Uhrzeit 24.07.2021 tba tba 08.08.2021 tba tba

Handball live: Übertragung von Olympia 2021 im Free-TV und Live-Stream

Die Olympischen Spiele werden seit den Winterspielen 2018 auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Hier sind sie live im Free-TV und Stream zu sehen. Zudem können Sport-Fans Olympia 2021 über Eurosport verfolgen. Auf welchem der Sender die Handball-Partien zu verfolgen sind, ist noch nicht bekannt.

Handball bei Olympia 21 live im Free-TV und Stream sehen trotz Zeitverschiebung

Wer die Handball-Spiele bei Olympia 2021 verfolgen möchte, sollte die Zeitverschiebung berücksichtigen: Die Hauptstadt Japans, Tokio, ist Deutschland zur Sommerzeit 7 Stunden voraus. So wird eine Partie, die in Japan um 16 Uhr startet, in Deutschland um 9 Uhr live übertragen. Wir informieren Sie stets über die Spielzeiten nach deutscher Zeit, sodass Sie kein Spiel der Handball-Mannschaft bei Olympia 2021 verpassen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

