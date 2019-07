vor 18 Min.

So kommen Sie an Tickets & Karten für den Biathlon Weltcup 2019/20

Der Biathlon Weltcup startet am 30. November in die Saison 2019/2020. Fans suchen Tickets und Karten. Wir sagen wo und wie Sie günstig Eintrittskarten online kaufen oder bestellen können. Besonders begehrt sind Karten für die Weltcups in Oberhof, Hochfilzen, Antholz (WM) und Ruhpolding.

Tickets und Karten für den Biathlon Weltcup 2019/2020 sind heiß begehrt, man sollte sich sputen. Gerade die Termine in Oberhof, Hochfilzen, Antholz (WM) und Ruhpolding sind schnell ausverkauft. Hier verraten wir Ihnen, wie Sie am besten Tickets und Karten online bestellen oder kaufen können.

Nach der folgenden Übersicht über alle anstehenden Weltcups in 2019/2020 finden Sie Spezialinfos für die Wettkämpfe in Oberhof, Hochfilzen, Antholz (WM) und Ruhpolding einzeln aufgelistet, samt der Möglichkeit, direkt Karten und Tickets zu bestellen.

Biathlon Weltcup 2019/2020: Tickets und Karten für diese Termine

1. – 8. Dezember: Biathlon Damen/Herren in Östersund, Schweden im Östersunds Skidstadion

12. – 15. Dezember: Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich im Langlauf- und Biathlonzentrum Hochfilzen

16. – 22. Dezember: Biathlon Männer/Frauen in Annecy/Le Grand-Bornand, Frankreich im Biathlonstadion Sylvie Becaert

6. – 12. Januar: Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

13. – 19. Januar: Ruhpolding, Deutschland in der Chiemgau-Arena

20. – 26. Januar : Biathlon in Pokljuka, Slowenien im Biathlonstadion Pokljuka

12. – 23. Februar: Biathlon WM 2020 in Antholz, Italien in der Südtirol Arena

2. – 8. März: Biathlon Damen/Herren in Nové Měst, Tschechien in der Vysočina Arena

9. – 15. März: Biathlon Weltcup Frauen/Männer in Kontiolahti, Finnland im Biathlonstadion Kontiolahti

16. – 22. März: Biathlon in Oslo, Norwegen am Holmenkollen

Tickets und Karten für 12. – 15. Dezember 2019: Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich

Bei folgenden Anbietern können Sie Tickets und Karten online kaufen bzw. bestellen für den Biathlon Weltcup in Hochfilzen 2019:

Alle Infos zu den Tickets und Preisen finden Sie hier.

Tickets für den Biathlon in Hochfilzen können Sie hier bei viagogo bestellen.

Oder Sie kaufen die Tickets hier bei etix.

Tickets und Karten für 6. – 12. Januar 2020: Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland

Bei folgenden Anbietern können Sie Tickets und Karten online kaufen bzw. bestellen für den Biathlon Weltcup in Oberhof 2020:

Alle Infos zu den Kartenpreisen finden Sie hier.

Tickets für Oberhof können Sie bei viagogo bestellen.

Tickets und Karten für 13. – 19. Januar 2020: Ruhpolding, Deutschland

Bei folgenden Anbietern können Sie Tickets und Karten online kaufen bzw. bestellen für den Biathlon Weltcup in Ruhpolding 2020:

Alle Infos zu den Kartenpreisen finden Sie hier.

Karten für Ruhpolding können Sie hier bei viagogo bestellen.

Tickets und Karten für 12. – 23. Februar 2020: Biathlon WM 2020 in Antholz, Italien/Südtirol

Bei folgenden Anbietern können Sie Tickets und Karten online kaufen bzw. bestellen für die Biathlon WM in Antholz 2020:

Karten für die Biathlon WM 2020 in Antholz können Sie hier kaufen.

