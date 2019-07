vor 59 Min.

So sehen Sie den Biathlon Weltcup 2019/20 live in TV und Stream

Denise Herrmann war letztes Jahr sehr erfolgreich. So sehen Sie den Biathlon Weltcup 2019/20 live in TV und Stream.

Bald startet der Biathlon Weltcup in die Saison 2019/2020. Hier verraten wir, so Sie die Biathleten und Biathletinnen live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können. Übertragen werden wieder ARD und ZDF im Free-TV und Gratis-Online-Stream.

So sehen Sie den Biathlon Weltcup 2019/2020 live in TV und Stream: Wir verraten, welcher Sender welches Rennen überträgt und wie die TV-Übertragung läuft. ARD und ZDF werden wieder im Wechsel den Biathlon Weltcup 2019/2020 zeigen. Hier alle Infos plus genauer Zeitplan und TV-Termine.

So sehen Sie den Biathlon Weltcup 2019/20 live in TV, Fernsehen und Stream

Der Biathlon Weltcup 2019/2020 wird wie erwähnt wieder in der ARD und im ZDF zu sehen sein. Welcher Sender jedoch welche TV-Übertragung übernimmt, ist aktuell noch nicht klar. Sobald wir wissen, ob ARD oder ZDF einen Biathlon Weltcup übertragen, werden wir diese Seite und alle Daten aktualisieren.

Das sind die Termine und Zeiten, an denen Sie den Biathlon Weltcup live in TV und Stream sehen können

30. November – 8. Dezember 2019: Biathlon Damen/Herren in Östersund, Schweden im Östersunds Skidstadion

Samstag, 30. November: Single Mixed Staffel (M+W), 13.10 Uhr

Samstag, 30. November: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 10 Kilometer Sprint der Herren, 12.30 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 7.5 Kilometer Sprint der Damen, 15.30 Uhr

Mittwoch, 4. Dezember: Männer Einzel über 20km, 16.20 Uhr

Donnerstag, 5. Dezember: Frauen Einzel über 15km, 16.20 Uhr

Samstag, 7. Dezember: Herren-Staffel über 4x7,5km, 17.30 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: Frauen-Staffel über 4x6km, 15.30 Uhr

12. – 15. Dezember 2019: Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich im Langlauf- und Biathlonzentrum Hochfilzen

Freitag, 13. Dezember: Frauen Sprint über 7.5km, 11.30 Uhr

Freitag, 13. Dezember: Herren Sprint über 10km, 14.20 Uhr

Samstag, 14. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 11.30 Uhr

Samstag, 14. Dezember: Herren Verfolgung über 12.5km, 14.55 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: Frauen Verfolgung über 10km, 12 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr

Biathlon: Das sind die Weltcup-Stationen 2019/20

16. – 22. Dezember 2019: Biathlon Männer/Frauen in Annecy/Le Grand-Bornand, Frankreich im Biathlonstadion Sylvie Becaert

Donnerstag, 19. Dezember: 10km Sprint der Herren, 14.15 Uhr

Freitag, 20. Dezember: Damen-Sprint über 7.5 km, 14.15 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Herren-Verfolgung über 12.5 Kilometer, 13 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Damen-Verfolgung über 10km, 15 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: Herren Massenstart über 15km, 12.10 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: Damen Massenstart über 12.5km, 14.15 Uhr

6. – 12. Januar 2020: Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

Donnerstag, 9. Januar: Frauen Sprint über 7.5km, 14.30 Uhr

Freitag, 10. Januar: Herren Sprint über 10km, 14.30 Uhr

Samstag, 11. Januar: Frauen Staffel 4x6km, 12 Uhr

Samstag, 11. Januar: Herren Staffel 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.45 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Herren Massenstart 15km, 14.30 Uhr

13. – 19. Januar 2020: Ruhpolding, Deutschland in der Chiemgau-Arena

Mittwoch, 15. Januar: Frauen Sprint 7,5km, 14.30 Uhr

Donnerstag, 16. Januar: Männer Sprint 10km, 14.30 Uhr

Freitag, 17. Januar: Damen Staffel 4x6km, 14.30 Uhr

Samstag, 18. Januar: Herren Staffel, 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Frauen Verfolgung 10km, 12.15 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

20. – 26. Januar 2020: Biathlon in Pokljuka, Slowenien im Biathlonstadion Pokljuka

Donnerstag, 23. Januar: Männer Einzel 20km, 14.15 Uhr

Freitag, 24. Januar: Frauen Einzel 15km, 14.15 Uhr

Samstag, 25. Januar: Single Mixed Staffel (M+W), 13.15 Uhr

Samstag, 25. Januar: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

Sonntag, 26. Januar: Herren Massenstart 15km, 12.15 Uhr

Sonntag, 26. Januar: Frauen Massenstart 12.5km, 15 Uhr

12. – 23. Februar 2020: Biathlon WM 2020 in Antholz, Italien in der Südtirol Arena

12.02.2020, Eröffnungsfeier

13.02.2020, Mixed-Staffel

14.02.2020, Sprint der Frauen

15.02.2020, Sprint der Männer

16.02.2020, Verfolgung Männer+Frauen

18.02.2020, Einzel der Damen

19.02.2020, Einzel der Herren

20.02.2020, Single-Mixed-Staffel

22.02.2020, Staffel der Damen und Herren

23.02.2020, Massenstart der Frauen und Männer

2. – 8. März 2020: Biathlon Damen/Herren in Nové Měst, Tschechien in der Vysočina Arena

Donnerstag, 5. März: Frauen Sprint 7.5km, 17.35 Uhr

Freitag, 6. März: Männer Sprint 10km, 17.30 Uhr

Samstag, 7. März: Frauen Staffel 4x6km, 14 Uhr

Samstag, 7. März: Herren Staffel 4x7.5km, 17 Uhr

Sonntag, 8. März: Damen Massenstart 12.5km, 11.45 Uhr

Sonntag, 8. März: Herren Massenstart 15km, 13.45

9. – 15. März 2020: Biathlon Weltcup Frauen/Männer in Kontiolahti, Finnland im Biathlonstadion Kontiolahti

Donnerstag, 12. März: Männer Sprint über 10km, 17.30 Uhr

Freitag, 13. März: Damen Sprint über 7.5km, 17.30 Uhr

Samstag, 14. März: Herren Verfolgung 12.5km, 13.45 Uhr

Samstag, 14. März: Damen Verfolgung 10km, 15.45 Uhr

Sonntag, 15. März: Single Mixed Staffel, 13.15 Uhr

Sonntag, 15. März: Mixes Staffel, 15.15 Uhr

16. – 22. März 2020: Biathlon in Oslo, Norwegen am Holmenkollen

Freitag, 20. März: Damen Sprint 7.5km, 13.15 Uhr

Freitag, 20. März: Männer Sprint 10km, 16.45 Uhr

Samstag, 21. März: Frauen Verfolgung 10km, 12.45 Uhr

Samstag, 21. März: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

Sonntag, 22. März: Frauen Massenstart, 14 Uhr

Sonntag, 22. März: Herren Massenstart, 15.45 Uhr

Biathlon Weltcup: TV-Rechte, Übertragung und live in TV, Fernsehen und Stream im vergangenen Jahr

In der abgeschlossenen Biathlon-Saison hatten sich ARD und ZDF die TV-Rechte geteilt. So wurden die einzelnen Biathlon-Wochenenden aufgeteilt und abwechselnd gezeigt. Biathlon Weltcup live in TV, Fernsehen und Stream war so gut und einfach zu verfolgen. Dies soll 2019/2020 auch wieder so sein.

