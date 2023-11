Augsburger Panther

Auf Zeitreise mit dem AEV: Retro-Spiel und Eishockey-Exponate

Plus Zum Retro-Spiel der Panther gegen Nürnberg wirft Ex-AEV-Spieler Jaroslav Pouzar den Puck ein. Im Südfoyer des Stadions ist jetzt eine Eishockey-Ausstellung zu sehen.

Von Milan Sako

Jaroslav Pouzar zauberte zwar nur eine Saison lang für den Augsburger EV auf dem Eis. Doch der Tscheche hinterließ einen bleibenden Eindruck und entschloss sich kurzerhand zu einem Besuch seiner alten Wirkungsstätte. Der 71-Jährige klemmte sich am Donnerstag hinter das Steuer seines Autos und fuhr von Budweis nach Augsburg. "Das Stadion habe ich kaum wiedererkannt. Es ist großartig geworden. Als ich hier gespielt habe, war es furchtbar kalt gewesen", erzählte der Eishockey-Weltstar. Er feierte einen Triumph, der dem deutschen Ausnahmekönner Leon Draisaitl seit Jahren verwehrt bleibt: Mit den Edmonton Oilers gewann Pouzar drei Mal den Stanley Cup, zusammen mit Wayne Gretzky. In Augsburg stürmte der Tscheche lediglich eine Saison (1990/91) lang, aber wie. Seine Statistik weist 97 Scorerpunkte (35 Tore/62 Vorlagen) in 51 Spielen auf. Als Walter Neumann, Chef des deutschen Eishockey-Museums in Augsburg, bei Pouzar anfragte, ob er zur Eröffnung eines neuen Projektes kommt, sagte der zweifache Weltmeister zu.

Skurrile Maske von Dzurilla ist im Curt-Frenzel-Stadion zu sehen

Neben der NHL-Legende genossen rund 100 Gäste einen besonderen Eishockey-Abend im VIP-Bereich des Curt-Frenzel-Stadions. Darunter waren sieben weitere Ex-AEV-Spieler, die deutlich mehr Spiele als Pouzar für den ältesten Eislaufverein Deutschlands auf dem Buckel haben: Arvids Rekis, Georg Hetmann, Klaus Merk, Sepp Klaus, Jirka Brousek, Siegfried Holzheu und Karl-Heinz Fliegauf. Museumschef Neumann und Eishockey-Kommentator Alex Kunz stellten den Gästen auf den Tag genau 60 Jahre nach Eröffnung des Eisstadions im Schleifgraben das "Projekt Südfoyer" vor. In drei Schaukästen unterhalb der Stehtribüne sind ab sofort Exponate aus dem umfangreichen Fundus des Deutschen Eishockey-Museums zu sehen. Neben dem ältesten erhaltenen AEV-Trikot sind die skurrile Gesichtsmaske des slowakischen Torhüters Vladimir Dzurilla, der Pepita-Hut von Trainer Xaver Unsinn oder die Schlittschuhe von Duanne Moeser ausgestellt. "Wir können zwar nur einen kleinen Teil unserer Exponate zeigen, aber wir wollten ein Lebenszeichen senden", sagte Neumann. Zur Eröffnung wurde das Allstar-Team vom Jahr 2010 (Vizemeisterschaft) bis zu den unvergesslichen Play-offs 2019 präsentiert. In die Starting Six dieser Dekade haben die Pantherfans Torwart Olivier Roy, die Verteidiger Brady Lamb und Arvids Rekis sowie die Stürmer T. J. Trevelyan, Drew LeBlanc und Matt White gewählt.

